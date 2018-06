Digitalização do setor domina discussões do 7º Fórum LIDE da Saúde e Bem-Estar

GILBERTO OCCHI afirmou que uma das prioridades do governo federal é o programa de informatização das unidades básicas de saúde (Piubs). Para ele, não está tão distante o dia em que os pacientes do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) receberão mensagens pelo celular para lembrar de tomar um remédio ou de fazer um exame.

Já FERNANDO TORELLY, diretor-executivo do SÍRIO-LIBANÊS, falou sobre a parceria com 90 hospitais públicos. "Nossas equipes fazem visitas para melhorar os processos dessas instituições e implantar uma gestão mais enxuta", disse. Já Daniel Coudry, diretor-executivo da Amil, chamou a atenção para o atendimento de qualidade. "O acompanhamento do desfecho clínico dos pacientes tem sido fundamental para diminuirmos os problemas no sistema de saúde."

Para o presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, Sidney Klajner, o overuse na saúde é prejudicial para o funcionamento do setor, pois o uso incorreto ou indevido de serviços acarreta em altos custos, que poderiam ser melhor investidos caso a prevenção e os cuidados diários fizessem parte da rotina da população.

Grande homenageada do PRÊMIO LIDE SAÚDE 2018, MARGARET WILSON, chief medical officer e vice-presidente sênior da UNITED HEALTHCARE GLOBAL, destacou a importância de se fazer um bom uso dos dados dos pacientes, o que acarretaria uma grande economia para os sistemas de saúde do mundo.

O 7º FÓRUM LIDE DA SAÚDE E BEM-ESTAR contou com a chancela de importantes marcas. O patrocínio foi da GOCIL e EMS com apoio da RV ÍMOLA. Participação especial do HOSPITAL ALBERT EINSTEIN e do UNITED HEALTHGROUP/ AMIL, com a colaboração de BP - A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO. São fornecedores oficiais ECCAPLAN, NBS, GRUPO CDI, RODOBENS COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL, DE CECCO, BONAFONT, PROGRAMASOM, CELIVITA GLUTEN FREE e FORMAG'S. O GRUPO BANDEIRANTES (RÁDIO BAND AM e BAND NEWS FM), PR NEWSWIRE, RÁDIO JOVEM PAN, RÁDIO NOVA BRASIL FM e as revistas ISTOÉ, ISTOÉ DINHEIRO, PENSE LEVE, REVISTA LIDE e a TV LIDE são os mídia partners.

Contato: Pamela Cadamuro

Tel: 11 3039-6067 – pamelacadamuro@grupodoria.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/711664/Gilberto_Occhi.jpg

FONTE LIDE

SOURCE LIDE