DigitalReef e Gamers Club se unem em acordo histórico para transformar o mercado de jogos e mídia digital de $ 360 bilhões

Essa fusão impulsionará a distribuição, o engajamento e a monetização por meio da combinação dos dispositivos de consumo de mídia mais usados em Mobile e CTV e jogos, com a forma de mídia mais interativa.

MIAMI, 10 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A DigitalReef, empresa global de tecnologia líder em mobile marketing e TV conectada (CTV), anunciou uma fusão histórica com o Gamers Club, a maior plataforma de matchmaking e comunidade de videogames da América Latina. Recém-renomeada como Siprocal, a consolidação dessas duas empresas cria uma plataforma de distribuição, monetização e engajamento de jogos inovadora, permitindo o acesso direto ao público e gerando insights por todo o continente americano.

Com essa fusão, a Siprocal gerará valor para parceiros, marcas, publishers e consumidores, atuando na interseção entre consumo de conteúdo e o comportamento dos usuários, por meio de uma combinação única de distribuição, engajamento e monetização:

Acesso às parcerias de distribuição de operadoras/OEM da DigitalReef, suportando mais de 580 milhões de usuários registrados, 240 milhões de usuários ativos por 6 meses e 130 milhões de usuários ativos mensais;

Forte engajamento do usuário por meio da integração das soluções do Gamers Club para todas as funcionalidades relacionadas a jogos;

Monetização da base de usuários engajados em destaque, em todos os dispositivos, utilizando dados proprietários da DigitalReef e de seus parceiros, fornecendo resultados otimizados para os stakeholders;

Relacionamentos autênticos com usuários/comunidade de jogos e conteúdo, experiências e outras ofertas individualizadas, relevantes e oportunas que vinculam jogadores e outros stakeholders do setor.

Ari Segal, ex-presidente executivo do Gamers Club e recém-nomeado CEO da Siprocal, comentou: "A fusão dessas duas empresas líderes ilustra a crescente proeminência, relevância e necessidade de vincular tecnologia e mídia aos jogos." E segue: "Estou animado para trabalhar ao lado desse novo time e continuar construindo uma equipe líder do setor, aproveitando este momento para impulsionar o crescimento da Siprocal por meio da busca cuidadosa pelo engajamento do consumidor, monetização e experiências de mídia imersivas - de uma forma com que permita a criação de valor bidirecional com nossos parceiros e clientes."

A Siprocal será comandada por especialistas em tecnologia, mídia digital e jogos, incluindo Steve Cohen, diretor de estratégia da AEG e vice-presidente executivo da The Anschutz Corporation, e o recém-nomeado presidente do conselho da Siprocal. Cohen disse, "A Siprocal é uma plataforma única e inédita que atende às necessidades de vários stakeholders importantes e usuários finais, nos espaços de jogos e mídia móvel. Conectando operadoras móveis e OEMs a estúdios e publishers de jogos, marcas a clientes, usuários e assinantes. A Siprocal está posicionada de forma única para atender cada parte quando e aonde for mais conveniente e relevante, gerando resultados e experiências significativas."

A fusão foi concluída no dia 7 de março de 2023. Se você estiver interessado em saber mais, visite www.siprocal.com

Sobre Siprocal

A Siprocal é a primeira plataforma de distribuição e engajamento de jogos do gênero aproveitando o acesso direto e a percepção do público. Foi criada em 2023 a partir da fusão da DigitalReef, um ecossistema de mídia premium que opera em dispositivos móveis e CTV em todo o continente americano e do Gamers Club, o maior centro de comunidades de jogos da América Latina.

