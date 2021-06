DigitalReef, grupo de publicidade e marketing mobile, se constitui a partir da fusão de cinco empresas com foco prioritário na América Latina

MIAMI, 17 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A DigitalReef, empresa global de tecnologia, é lançada hoje, 17/6, estabelecendo-se como uma plataforma de publicidade e marketing para dispositivos móveis integrada e de grande escala. A DigitalReef é formada pela fusão de cinco empresas líderes no setor: Flowsense, Imagination Unwired, IMOX, Lemmonet e MobTarget. No início, a DigitalReef abrange uma rede total de mais de 300 milhões de usuários registrados, coleta 3.3 bilhões de impressões mensais e atinge aproximadamente 70% dos usuários de dispositivos móveis na América Latina.

O conjunto de serviços e produtos da DigitalReef fornece uma solução completa, de ponta-a-ponta, para marcas, profissionais de marketing e desenvolvedores em busca de exposição em uma das maiores plataformas de publicidade voltada a dispositivos móveis. Com amplo portfólio de produtos, abrangendo de pré-carregamentos virtuais a recomendações de aplicativos e inventário premium e nativo da América Latina, oferece aos anunciantes uma extensa variedade de maneiras de se beneficiarem da sua grande e crescente rede de parceiros estratégicos. Além disso, a experiência em atendimento ao cliente da DigitalReef simplifica para os profissionais a utilização deste canal de publicidade altamente diferenciado.

A DigitalReef trabalha com operadoras globais, fabricantes de dispositivos móveis e desenvolvedores de aplicativos para adquirir inventários e posiciona sua rede digital nativa com marcas e agências de todo o mundo, oferecendo um ROI significativo. Usando recursos avançados de inteligência artificial em seu vasto repositório de dados, oferece aos anunciantes segmentação avançada de audiência, com singularização detalhada de grupos de usuários, para gerar resultados de de alto impacto e significativo retorno.

O amplo alcance da DigitalReef na América Latina a torna um canal ideal para anunciantes e marcas globais que buscam entrar neste mercado dinâmico e em crescimento. De acordo com um relatório do eMarketer, os gastos com publicidade móvel na região devem crescer a uma taxa anual composta de 19%, de US$4,4 bilhões em 2017 para US$10,5 bilhões em 2023.

A lista de clientes da DigitalReef inclui: Amazon, B2W, Bradesco, Heineken, Samsung, Starbucks, Uber, entre outros, além das maiores operadoras de telefonia locais e regionais da LATAM.

No lançamento, a DigitalReef é composta por:

FLOWSENSE: Uma plataforma especializada em engajamento em aplicativos que ajuda grandes empresas a aumentar a ativação, retenção, engajamento e conversão de receitas em seus aplicativos;

IMAGINATION UNWIRED: Uma plataforma e tecnologia de dados primários que oferece soluções de marketing e de publicidade de alta conversão;

IMOX: Uma plataforma totalmente integrada para dispositivos que fornecem serviços de valor agregado, inteligência de negócios e ferramentas de comunicação para operadoras, varejistas e fabricantes de dispositivos móveis;

LEMMONET: Ajuda anunciantes a adquirir e engajar usuários em grande escala por meio de tecnologias multicanais próprias;

MOBTARGET: Oferece soluções exclusivas de publicidade mobile para marcas e agências.

Assume a liderança da DigitalReef como CEO, Maurizio Angelone, um veterano de 20 anos no setor de tecnologia móvel, com profunda experiência na América Latina e em outros mercados globais em crescimento. Mais recentemente, atuou como vice-presidente para a região das Américas na HMD Global/Nokia, e ajudou a HMD/Nokia a estabelecer sua recém-lançada unidade de negócios de smartphones nas Américas do Norte e Latina. Angelone ocupou cargos seniores na Motorola e Lenovo e também foi um dos fundadores da Imagination Unwired, uma das empresas que formam a DigitalReef.

"Na DigitalReef, nossa missão é permitir que cada player do setor mobile se conecte com os consumidores de forma mais eficaz e significativa. Estamos construindo um alicerce para aumentar continuamente nossas ofertas completas por meio de novos serviços e parcerias", afirma Maurizio Angelone, CEO da DigitalReef. "A proposta de valor da empresa é particularmente forte na América Latina, onde agora temos uma presença combinada em dispositivos móveis que está entre as maiores da região."

Sobre a DigitalReef

A DigitalReef reúne uma equipe executiva com experiência internacional com mais de 100 funcionários, implantando tecnologias de marketing e publicidade de ponta para toda a América Latina. Sediada em Miami, tem presença em dez países, com escritórios nos principais centros urbanos, incluindo São Paulo, Brasília, Cidade do México e Buenos Aires. Para obter mais informações, visite www.DigitalReef.com.

Contato de imprensa

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1531172/DigtalReef_Logo_Logo.jpg

