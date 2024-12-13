Dijitalleşme bir kez daha dikkat çekici sonuçlara ulaşıyor! İlk ICQCC uluslararası altın ödülü!

COLOMBO, Sri Lanka, 14 Aralık 2024 /PRNewswire/ -- 12-13 Kasım tarihleri arasında Colombo, Sri Lanka'da düzenlenen 49. Uluslararası Kalite Kontrol Çemberleri Kongresinde (ICQCC), Şanghay Nükleer Mühendislik Araştırma ve Tasarım Enstitüsü etkinliğin en büyük ödülü olan uluslararası altın ödülünü kazandı. Şirket bu onura ilk kez layık görülüyor.

Şirket dijital tasarım ve proses değişim mühendisliği kavramlarını tam olarak uygulamaktadır. Üç boyutlu modellerin modelleme süresini etkili bir şekilde kısaltma, tasarım yinelemelerinin aldığı zamanı kısaltma ve tasarım kalitesini ve verimliliğini artırma konusundaki yenilikçi başarıları dünya genelinde 12 ülke ve bölgeden 1.900'den fazla grubun katıldığı zorlu rekabette sonunda öne çıktı.

Şirketin dijital uygulama kalite kontrol grubu her zaman dijital tasarımın üst düzey planlamasına, genel yönetimine, geliştirilmesine ve inşasına kendini adamış ve nükleer enerjinin dijital dönüşümünde tasarımın öncü rolüne tam anlamıyla önem vermiş ve bu sayede dijital inşaat, dijital işletme ve bakım ve dijital teslimat için sağlam bir garanti sağlamış ve inovasyon yeteneğini ve dijital dönüşüm ve gelişimin etkinliğini artırmak için her türlü çabayı göstermiştir.

Şirket gelecekte de dijital dönüşümü derinleştirmeye, mesleki becerileri geliştirmeye, yeni kaliteli üretken güçler oluşturmaya ve nükleer enerji endüstriyel zincirindeki dijital dönüşüm ve gelişim ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaya devam edecek ve bu yolla küresel nükleer enerji davasına ve bunun dijital dönüşümüne yeni bir canlılık ve ivme kazandıracak ve ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesine katkıda bulunacaktır.