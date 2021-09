O webinário, voltado para profissionais dos setores público e privado, explorará ainda mais as implicações dos eventos resultantes da pandemia global da COVID-19 como um desorganizador econômico e seu impacto na aceleração das mudanças que foram anteriormente adiadas em termos de modernização digital no setor portuário marítimo.

O painel de especialistas inclui líderes proeminentes do setor de várias origens, como Yann Alix, diretor executivo da SEFACIL Foundation na França e especialista na realidade latino-americana; Jorge Durán, secretário do Comitê Interamericano de Portos (CIP) da Organização dos Estados Americanos; Carlos Martner, coordenador de transporte integrado e logística do Instituto Mexicano de Transporte (IMT); Sergio Gorgone, gerente de sistemas de informação da Autoridade Portuária de Buenos Aires (AGP), que colaborarão com o moderador do evento, Jean Edouard Nicolet, da Webb Fontaine e Luis Ascencio, consultor internacional de transporte e logística e diretor do portal Porthink.com.

Jean Edouard Nicolet, gerente de desenvolvimento de negócios da Webb Fontaine para a região da América Latina e do Caribe, comenta: "A América Latina está migrando para serviços sem papel, integração de tecnologia e parcerias público-privadas para a criação e gestão de sistemas de informação, como os sistemas de Janela Única e da Port Community. A busca por uma melhor integração operacional e segurança cibernética na logística portuária são elementos críticos para aumentar a eficiência e a competitividade dos usuários do comércio. A Webb Fontaine está perfeitamente posicionada para ser uma parceira estratégica para comunidades portuárias e governos que enfrentam este desafio de gestão de mudanças. O objetivo da Webb Fontaine é reunir especialistas do setor em uma conversa que possa estimular pensamentos e ações inovadoras."

O webinário "Dinâmica portuária: oportunidades e desafios na América Latina" será transmitido em 8 de setembro de 2021, às 10:00 AM, hora do Panamá. Inscreva-se aqui: https://bit.ly/3gJF8LO

Esses webinários para reflexão fazem parte do que se destina a ser uma série Think-Tank com o objetivo de fornecer informações de alto impacto, permitindo que as partes interessadas do setor e de políticas públicas se envolvam no compartilhamento de conhecimento atualizado.

