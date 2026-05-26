Dinto Solar présente les modules HJT verticaux et 1/3-Cut de nouvelle génération à Intersolar Europe 2026

LONGGANG, Chine, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- Dinto Solar, spécialiste de la technologie solaire à hétérojonction de type n (HJT), présentera ses derniers modules PV à haut rendement à Intersolar Europe (stand A1. 230) du 23 au 25 juin à Munich, en Allemagne.

Dinto Solar Showcases Next-Generation 1/3-Cut and Vertical HJT Modules at Intersolar Europe 2026

Lors du salon, Dinto Solar présentera ses modules HJT 1/3-cut de nouvelle génération, disponibles en trois formats et conçus pour améliorer les performances des systèmes dans divers scénarios d'application. Avec une biface pouvant atteindre 98 %, les modules assurent une forte production d'énergie par l'arrière et un rendement énergétique stable dans des conditions d'irradiation variables. Un taux de surface active de 94,59 % et une puissance de sortie pouvant atteindre 765 W améliorent encore l'utilisation de la lumière et favorisent une plus grande efficacité de la production d'énergie au niveau du système.

Au-delà des gains d'efficacité, l'architecture 1/3-cut améliore la fiabilité mécanique au niveau du module. Les structures d'interconnexion flexibles répartissent le stress de manière plus uniforme sur des cellules plus petites, réduisant ainsi le risque de microfissures, tandis que le contrôle optimisé des points chauds et l'encapsulation avancée améliorent encore la sécurité opérationnelle, la résistance à l'humidité et les contraintes environnementales. Ces caractéristiques permettent d'obtenir des performances stables à long terme sur le terrain et de réduire les coûts du cycle de vie.

Pour répondre à l'évolution des besoins en matière de déploiement photovoltaïque en Europe, Dinto Solar présentera également ses solutions HJT verticales, destinées à des applications telles que l'agri-PV, les clôtures intégrées aux bâtiments et les infrastructures routières. Comme les contraintes foncières et les problèmes d'autorisation influencent le développement des projets, les installations verticales permettent une double utilisation des terres tout en minimisant les besoins de préparation du site.

Les systèmes photovoltaïques verticaux peuvent également réduire les pertes dues à l'accumulation de poussière et à l'enneigement. Leur profil de production à deux heures de pointe s'aligne mieux sur la demande d'électricité intrajournalière et la dynamique des prix, ce qui améliore le rendement des revenus et la viabilité globale du projet sur les marchés européens.

Grâce à une innovation continue dans la technologie HJT et l'ingénierie des produits, Dinto Solar vise à fournir aux clients du monde entier des solutions photovoltaïques à haut rendement adaptées à l'évolution des demandes du marché. L'entreprise reste concentrée sur l'amélioration des performances, de la fiabilité et de la flexibilité des applications des modules afin de soutenir la croissance à long terme de l'énergie durable dans le monde entier.

À propos de Dinto Solar

Dinto Solar Co. (Dinto Solar) est une entreprise nationale chinoise de haute technologie spécialisée dans la recherche et le développement, la fabrication et la commercialisation de cellules et de modules solaires HJT de type n à très haut rendement. Créé en 2017 par l'Institut central de recherche de State Power Investment Corporation (SPIC) - la plus grande entreprise mondiale de photovoltaïque, d'énergie renouvelable et d'énergie propre - Dinto Solar se consacre à l'accélération de l'industrialisation de la technologie HJT et à la stimulation de l'innovation dans l'ensemble de l'industrie solaire mondiale.

Site internet : www.dintosolar.com

Email : [email protected]

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