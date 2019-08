Dionisio Gutiérrez se reúne con Larry Holifield en Guatemala

Holifield coincidió y agregó que "Como directivo de la DEA para la región, pasé cinco años en Guatemala, desde 1987 a 1992; trabajando lado a lado en operaciones de inteligencia con el Estado guatemalteco, con las fuerzas de seguridad. Lo que puedo decir es que cuando estaba asignado a Guatemala, teníamos la voluntad y el apoyo de la gente, del gobierno y del ejército en nuestras operaciones. La voluntad de los gobiernos es clave. Ahora, cuando hablo con mis agentes acá, me transmiten que están solos, que sienten que no tienen recursos suficientes para trabajar. Sienten que se ha malgastado dinero y esfuerzos en financiamiento de estos programas con funcionarios guatemaltecos que están un día sí y al otro no. Por eso Guatemala está descertificada para recibir financiamiento del gobierno de Estados Unidos en ciertas categorías como la policía".

Por último, Gutiérrez expuso que "tenemos los elementos para calificar como narcoestado porque nuestras cortes, congreso, policía y ejército están comprometidos, así como una buena parte de nuestro sistema político. El problema del narcotráfico no se va a ir, por eso necesitamos buscar la manera de enfrentarlo".

Este encuentro forma parte de una serie de reuniones que Dionisio Gutiérrez está sosteniendo con funcionarios del Estado norteamericano para abordar la problemática de seguridad del Triángulo Norte de Centroamérica.

