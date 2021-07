Diretor de cinema de Hollywood Neill Blomkamp torna-se Chief Visionary Officer da Gunzilla Games

"A Gunzilla tem uma visão forte, que se destaca claramente. Com uma equipe de talentos incríveis e veteranos do setor de longa data, criar um novo e empolgante jogo de tiros AAA é o que expande os limites da jogabilidade, a liberdade do jogador, opções de personalização, assim como a experiência narrativa dentro do gênero de jogos de tiro. Minha própria experiência no cinema ajudará a moldar novas formas de narrativa interativa e visuais de última geração. E fazendo o melhor uso de tudo que as tecnologias atuais de desenvolvimento de videogames têm a oferecer, criaremos em conjunto uma experiência imersiva como nunca antes vista", afirma Neill Blomkamp.

"Como Chief Visionary Officer, Neill será um importante membro de nossa equipe. Incorporar a perspectiva do cinema ao desenvolvimento de videogames leva o entretenimento interativo a um patamar superior. Todos compartilhamos a mesma visão, e Neill é o complemento perfeito para as funções de liderança em arte narrativa e visual em nossa equipe. Estamos extremamente orgulhosos de que ele esteja se unindo a nós. Enquanto criamos nosso próprio universo, algumas de nossas inspirações vêm de seus trabalhos. Sempre quisemos poder adicionar um pouco de sua magia a nossos jogos. Agora isso está acontecendo. A equipe vem trabalhando arduamente na pré-produção desde o ano passado, e ter Neill conosco nessa fase está permitindo que nos aproximemos de cumprir nossa missão de oferecer a próxima evolução dos jogos de tiros", acrescenta Vlad Korolev, CEO e cofundador da Gunzilla Games.

Neill Blomkamp é diretor e roteirista de vários filmes aclamados pela crítica, incluindo os suspenses de ficção científica District 9, Elysium, Chappie e muitos outros. Seu mais novo título, Demonic, será lançado nos cinemas e em canais de streaming em 20 de agosto de 2021.

Sobre a Gunzilla:

Fundada em 2020, a Gunzilla Games é uma desenvolvedora de jogos AAA independente e inovadora, que está desenvolvendo seu IP de jogos de tiros de última geração para múltiplos jogadores em três metrópoles: Frankfurt, na Alemanha (sede); Los Angeles, nos EUA; e Kiev, na Ucrânia. A empresa é dirigida pelo ex-membro da diretoria da Crytek, CSO Alexander Zoll, juntamente com o empreendedor serial e CEO, Vlad Korolev. A Gunzilla tem como base o desejo de inovar e expandir os limites do setor. A extraordinária equipe de talentos da Gunzilla vem de vários estúdios e editoras líderes do setor.

