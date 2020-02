Dirigentes de cinco continentes se reúnem para traçar estratégias do LIDE

SÃO PAULO, 11 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Dirigentes do LIDE - Grupo de Líderes Empresariais de 20 regiões do Brasil e de seis países se reúnem em Santa Catarina nesta semana, entre os dias 12 e 15 fevereiro, para discutir as transformações digitais e as perspectivas de expansão para o LIDE em nível global. Trata-se do 9º COMLIDE, o encontro anual com presidentes das unidades do grupo, que atualmente está presente nos cinco continentes.

O 9º COMLIDE será comandado por Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE; Celia Pompeia, vice-presidente executiva do Grupo Doria; João Doria Neto, diretor-executivo do Grupo Doria; e Fábio Fernandes, head das unidades. Wilfredo Gomes, presidente do LIDE Santa Catarina, será o anfitrião do evento. O LIDE promove o networking entre líderes corporativos, fomentando o diálogo entre empresariado e poder público.

O encontro tem a presença de representantes do LIDE Ceará, Goiás, Paraná, Pernambuco, Ribeirão Preto (SP), Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Preto (SP), Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santos (SP), Sergipe e Vale do Paraíba (SP). Representantes da Alemanha, Argentina, Chile, China, Itália e Paraguai, e das unidades Mulher e Futuro também participam.

Nesta edição do COMLIDE, os dirigentes participarão de uma visita técnica à Associação Catarinense de Tecnologia (ACATA), onde serão recebidos pelo presidente Daniel Leipnitz. Haverá, ainda, debates no Hotel II Campanario Villagio Resort, em Jurerê Internacional, além da entrega do Prêmio COMLIDE 2020, que tradicionalmente reconhece os destaques entre as unidades.

Sobre o LIDE

O LIDE - Grupo de Líderes Empresariais é uma organização de caráter privado, que reúne empresários em diversos países. O LIDE debate o fortalecimento da livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança corporativa no setor público e privado. Fundado no Brasil, em 2003, o LIDE é formado por líderes empresariais de corporações nacionais e internacionais, que se preocupam em sensibilizar o empresariado brasileiro para a importância de seu papel na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e consciente. Atualmente, conta com unidades regionais, internacionais e setoriais, totalizando 24 frentes de atuação. Para informações adicionais, basta acessar lideglobal.com.

