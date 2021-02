Diriyah E-Prix gestartet: Das erste vollelektrische Formel-E-Nachtrennen erhellt den Himmel Saudi-Arabiens

DIRIYAH, Saudi-Arabien, 27. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Die Formel E, die vollelektrische ABB FIA Formel E-Weltmeisterschaft, erleuchtet die Straßen von Diriyah, wenn sie zum dritten Mal in Folge in die historische Wüstenumgebung der UNESCO-Welterbestätte At-Turaif zurückkehrt. Das Nachtrennen, das am 26. Februar 2021 beginnt, soll ein spektakulärer Double-Header in der Dunkelheit werden. Es wird das erste Mal sein, dass ein Motorsportrennen versucht, hochleistungsfähige, nachhaltige und vollständig erneuerbare LED-Beleuchtungstechnologien einzusetzen