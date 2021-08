Dirty Finance устраивает конкурс для продвижения пассивного дохода и NFT

Dirty Finance объявила о конкурсе Who Wants to be a Dirty Finance Billionaire для продвижения пассивного дохода и инновационной блокчейн-технологии NFT

ЛОНДОН, 6 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- NSFW-криптовалюта Dirty Finance, созданная в апреле 2021 г., объявила о конкурсе Who Wants To Be a Dirty Finance Billionaire в поддержку запуска технологии для стекинга и фарминга токенов Dirty Finance.

Конкурс активно рекламируется на Таймс-сквер в Нью-Йорке с «Секретное слово — это... DirtyFinance.com» в качестве слогана.

Информация о порядке участия в конкурсе представлена на официальном веб-сайте компании для конкурсов (разрешенного к просмотру на рабочем месте) DirtyFinance.com.

Конкурс для лиц в возрасте от 18 лет и старше стартует в пятницу 6 августа 2021 года, а закончится в среду 18 августа, в 23:59 UTC.

Главный приз — миллиард токенов Dirty на общую сумму около $1250, исходя из цены, указанной на CoinMarketCap.com на момент выпуска, а также доступ к каналу VIP Dirty Finance Billionaire в Telegram и онлайн-встреча с моделью Dirty Finance NFT и журнала Maxim Ариэль Рэйсин (Arielle Raycene).

Десяти счастливым победителям вручат 100 миллионов токенов Dirty, все победители получат коллекционные и редкие NFT-токены Dirty, выпущенные в ограниченном количестве.

Победителей выберут случайным образом с помощью стороннего программного обеспечения. Участники смогут получить свыше сотни шансов на выигрыш, выполняя онлайн-задания на тему работы экосистемы Dirty Finance, закладывая токены Dirty в стек и делясь новостями о конкурсе.

Участвуя в экосистеме Dirty Finance, фермеры и стекеры смогут использовать выручку для покупки редких и коллекционных NFT-токенов. В ближайшем будущем им будет доступна возможность играть в азартные онлайн-игры и совершать покупки в реальных условиях.

«Мы стараемся креативно подходить к внедрению концепции NFT. Кроме того, мы расширяем сферу применения этой технологии за счет инноваций, например, нашей новой разработки — интернет-казино, которое, как мы надеемся, будет прибыльным и принесет выгоду владельцам наших токенов», — заявил Билли Уизз (Billy Wizz), основатель компании Dirty Finance.

По данным https://www.statista.com, предполагается, что объем интернет-бизнеса, связанного с азартными играми, практически удвоится к 2023 году: с 58,9 млрд долл. США в 2019 году до 92,9 млрд спустя четыре года. Наряду с текущей дефляционной токеномикой, которой придерживается Dirty Finance, особое внимание уделяется возможностям для увеличения ROI, к примеру, интернет-казино, чтобы в полной мере использовать преимущества смарт-контрактов и блокчейн-финансов и технологий в индустрии развлечений.

Более подробная информация представлена в блоге Dirty Finance на сайте Medium.com. Услуги мультиязычной поддержки доступны в официальном чате Dirty Finance в Telegram, где на вопросы отвечают непосредственные разработчики и администраторы.

SOURCE Dirty Finance