Discovery en Español presenta el lado más salvaje de África con "Serengueti"

En SERENGUETI cada especie tiene su propia historia. Kali, una valiente leona y madre de 4 cachorros, es exiliada de su manada. Bakari, un devoto babuino, comienza una rivalidad celosa con el nuevo líder de su tropa. Zalika, una joven hiena, pierde a su madre en un aterrador ataque de leones renegados. Las emociones son altas cuando cada uno de los personajes lucha para hacer frente a sus trágicas realidades.

Creada y producida por los ganadores del premio EMMY®, John Downer y Simon Fuller, SERENGUETI tomó varios años en realizarse. El equipo de producción empleó técnicas innovadoras de filmación en algunas de las regiones más preciadas de África logrando el retrato más completo de la supervivencia en esta región. Con música original de fondo, esta experiencia televisiva combina la belleza de África con su brutalidad igualmente implacable, destaca los desafíos diarios de la vida en el Serengueti, y enseña cómo la experiencia animal no es tan diferente de la humana.

Dirigida por John Downer, la realización de SERENGUETI estuvo a cargo de XIX Entertainment y John Downer Productions y fue encargada para BBC TV por Tom McDonald, Head of Commissioning, Natural History and Specialist Factual. La serie es distribuida por BBC Studios. Para más información, visita facebook.com/discoveryenespanol e Instagram @discoveryenespanol.

Acerca de Discovery en Español

Discovery en Español conecta a la audiencia hispana de Estados Unidos con las maravillas y posibilidades del mundo. A través de una programación única y de alta calidad, el canal ofrece historias fascinantes en los géneros de aventura, ingenio humano, historia natural, investigación y temas de actualidad. Creado por Discovery Inc., Discovery en Español está disponible en los paquetes hispanos de televisión paga en todo el país. El canal también llega a la audiencia a través del app "Discovery en Español GO", su producto de TV Everywhere (Android: http://bit.ly/2w6Spod iOS: http://apple.co/2fiMNE3, Roku: https://bit.ly/2Js7LxZ and Fire TV: https://amzn.to/2JoGT1P). Para más información, síguenos en Facebook @discoveryenespanol e Instagram @discoveryenespanol.

