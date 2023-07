DISCOVERY LIFE SCIENCES ACCÉLÈRE LES ESSAIS CLINIQUES AVEC L'AJOUT D'UNE CYTOMÉTRIE DE FLUX CLINIQUE À SPECTRE COMPLET

Intégration sous un même toit de services d'essais cliniques de pointe en cytométrie de flux et de solutions de pointe en génomique, protéomique et pathologie moléculaire

HUNTSVILLE, Ala, 12 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences (Discovery), le spécialiste des échantillons biologiques et des biomarqueurs, annonce le lancement de services d'essais cliniques de cytométrie de flux à la pointe de la technologie. Discovery a intégré les instruments Cytek Aurora, qui font appel à une technologie à spectre complet pour offrir une flexibilité sans précédent aux chercheurs, dans une seule et même infrastructure, parallèlement à ses services en génomique, en pathologie moléculaire et en protéomique, ce qui permet de gagner un temps précieux et d'assurer une qualité élevée pour le développement de médicaments et de diagnostics.

L'ajout de la cytométrie de flux clinique renforce la position de Discovery en tant que principal laboratoire sous contrat spécialisé. Les chercheurs bénéficieront désormais d'une instrumentation avancée permettant l'analyse simultanée de 40 combinaisons de couleurs, ce qui améliorera considérablement l'efficacité et la précision de la collecte et de l'analyse des données relatives aux essais cliniques.

Les clients de Discovery peuvent sélectionner des paramètres spécifiques qui correspondent à leurs objectifs de recherche, ce qui permet une immunosurveillance rapide et une compréhension plus approfondie des systèmes biologiques complexes. Ils peuvent également accéder à une combinaison de technologies et d'expertise leader sur le marché dans le cadre d'une gamme complète de services, notamment la cytométrie de flux multiparamétrique, les échantillons biologiques de sang et de tissus, le profilage génomique, l'analyse protéomique et la pathologie moléculaire.

« Nous sommes ravis d'ajouter à notre société la puissance des tout nouveaux instruments Cytek Aurora ainsi que l'expertise scientifique des services de cytométrie de flux clinique », a déclaré Glenn Bilawsky, PDG de Discovery Life Sciences. « Cet investissement renforce notre engagement à fournir aux chercheurs la technologie la plus avancée et la consultation scientifique pour répondre à leurs besoins en matière d'essais cliniques. En regroupant les services de cytométrie de flux clinique dans la même infrastructure et le même système de données que les services en génomique, en protéomique et en pathologie moléculaire, nous allons encore accélérer le développement de traitements qui améliorent la qualité de vie de nos clients. »

Les services de cytométrie de flux clinique de Discovery sont assurés par une équipe de scientifiques et de chercheurs hautement qualifiés qui possèdent une riche expérience en matière de réglementation des essais cliniques, de conformité et d'assistance. L'engagement de la société en matière d'assurance qualité, de sécurité des données et de conformité permet aux clients d'obtenir des résultats précis, fiables et recevables, rapidement et à n'importe quelle échelle.

Pour plus d'informations sur les services innovants de cytométrie de flux clinique de Discovery Life Sciences, veuillez consulter le site https://www.dls.com/biomarker-services/cell-services/flow-cytometry .

À propos de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences est la société spécialisée dans les échantillons biologiques et les biomarqueurs. Elle combine le plus grand inventaire commercial d'échantillons biologiques et le plus grand réseau d'approvisionnement au monde avec les meilleurs laboratoires de services de biomarqueurs multi-omiques, comprenant notamment des services en génomique, en biomarqueurs tissulaires, en protéomique et en biologie cellulaire, afin d'accélérer les nouveaux traitements appuyés par des programmes de biomarqueurs et de diagnostics compagnons pour lutter contre le cancer, les maladies infectieuses et d'autres pathologies rares et complexes.

Grâce à AllCells, notre département spécialisé dans la thérapie cellulaire et génique, nous disposons de la plus grande banque de donneurs pouvant être appelés pour fournir du matériel cellulaire humain frais et cryoconservé à usage exclusif pour la recherche (RUO) et de qualité clinique, afin d'appuyer les programmes de thérapie cellulaire et génique dans toutes les phases de développement et à n'importe quelle échelle.

Grâce à une excellente expertise scientifique et à l'utilisation innovante des technologies actuelles, l'équipe Discovery s'engage avec les clients à surmonter rapidement les obstacles et à obtenir des résultats permettant de prendre des décisions capitales en matière de recherche et de développement à une vitesse sans précédent sur le marché. Nous sommes la Science à votre service™ ! Pour plus d'informations, visitez le site www.dls.com .

