Discovery Life Sciences ADQUIERE REACHBIO RESEARCH LABS

HUNTSVILLE, Alabama, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), the Biospecimen and Biomarker Specialists™ ha adquirido ReachBio Research Labs (ReachBio®) con sede en Seattle, una empresa que se especializa en ensayos basados en células, hematotoxicidad predictiva y servicios de supervisión de fármacos. Esta adquisición permitirá a Discovery escalar sus ofertas consolidadas de descubrimiento de fármacos y desarrollo preclínico para ofrecer a los clientes acceso a una gama más amplia de servicios de biología celular innovadores y especializados.

Conocida como The Cell Biology Experts™, ReachBio se fundó en 2007. La experiencia de la empresa abarca la biología celular primaria con un enfoque particular en los ensayos de sangre y de células madre de la médula ósea. ReachBio apoya la investigación básica de sus clientes en múltiples áreas terapéuticas. Ofrece respuestas inmunes y evaluaciones de toxicidad de nuevos objetivos de fármacos en enfermedades hematológicas, terapia celular y génica, inmunología, oncología e inmunooncología.

Discovery ha aumentado sus inversiones estratégicas en servicios innovadores de desarrollo preclínico. La adquisición de ReachBio por parte de la empresa acelera el crecimiento continuo de sus servicios de biología celular y toxicología, lo que complementa las adquisiciones anteriores de IVAL y la unidad comercial Gentest® de Corning por parte de Discovery. La experiencia de ReachBio en los servicios de desarrollo e interpretación de ensayos de biología celular se utiliza ampliamente para evaluar la posible toxicidad de los nuevos candidatos a fármacos, lo que permite a los clientes tomar decisiones tempranas e informadas sobre la seguridad y potencial eficacia de los candidatos a medicamentos.

La aprobación de la Ley de Modernización de la FDA 2.0 el año pasado disminuyó el requisito de realizar pruebas en animales, lo que permitió a los ensayos avanzados de formación de colonias predictivas de ReachBio acelerar en última instancia la presentación de las solicitudes de nuevos fármacos en investigación de la FDA por parte de sus clientes.

"Nos complace darle la bienvenida a ReachBio a la familia Discovery", afirmó Glenn Bilawsky, director ejecutivo de Discovery. "La experiencia de ReachBio en ensayos basados en células y supervisión de fármacos nos posiciona favorablemente para capitalizar los recientes cambios normativos y seguir satisfaciendo las necesidades en rápida evolución de la industria farmacéutica".

"Unir fuerzas con Discovery es una oportunidad emocionante para nosotros", afirmó Emer Clarke, Ph.D., director científico de ReachBio. "Compartimos la pasión de Discovery por la ciencia y creemos que combinar nuestra experiencia en ensayos celulares y supervisión de fármacos con las amplias capacidades multiómicas de Discovery nos permitirá ofrecer una gama más amplia y estratégica de servicios a clientes de la industria farmacéutica. Juntos, aceleraremos aún más el avance del descubrimiento y desarrollo de fármacos para mejorar los resultados de los pacientes".

Acerca de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences es la empresa de Biospecimen and Biomarker Specialists, que combina uno de los inventarios y redes de adquisición de bioespecímenes comerciales más grandes del mundo con laboratorios de servicio de biomarcadores multiómicos preeminentes, incluidos servicios de genómica, biomarcadores de tejidos, proteómica y citometría de flujo para agilizar nuevas terapias respaldadas por programas de diagnóstico de biomarcadores y de acompañamiento para cáncer, enfermedades infecciosas y otras condiciones raras y complejas.

A través de AllCells®, nuestra división de terapia celular y génica, mantenemos el grupo de donantes recuperables más grande para suministrar materiales celulares humanos frescos y criopreservados de grado clínico y uso exclusivo de investigación (RUO) a fin de apoyar programas de terapia celular y génica en cualquier fase de desarrollo y a cualquier escala.

La experiencia científica líder de Discovery, la escala de operaciones globales y el uso innovador de las tecnologías actuales permiten a los clientes obtener resultados para tomar decisiones importantes en investigación y desarrollo a una velocidad líder en el mercado. We are Science at your Service™! Si desea obtener más información, visite dls.com.

