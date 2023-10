Discovery Life Sciences annonce d'importantes expansions stratégiques : Nouvelles installations de pointe, technologies avancées et amélioration de la marque mondiale

HUNTSVILLE, Alabama, 13 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences (Discovery), le spécialiste des échantillons biologiques et des biomarqueurs, a emménagé dans son nouveau siège mondial sur le campus de l'Institut de biotechnologie HudsonAlpha à Huntsville, Alabama. Parallèlement à ce déménagement, la division de thérapie cellulaire et génique AllCells a établi son nouveau siège à Alameda, en Californie. En outre, Discovery présente les services protéomiques Olink Explore HT et lance une toute nouvelle plateforme numérique.

Avec le soutien de l'État de l'Alabama et de HudsonAlpha, Discovery a inauguré son nouveau siège mondial d'environ 8 640 mètres carrés à Huntsville. Cette installation distinctive réunit sous un même toit les échantillons biologiques de Discovery et les services d'analyse et de biomarqueurs multiomiques. Discovery donne accès à l'un des plus grands stocks d'échantillons biologiques au monde, ainsi qu'à des technologies de pointe en génomique, protéomique, pathologie moléculaire, cytométrie en flux et biologie cellulaire, à une échelle permettant de servir les programmes de R&D : de la validation d'essais ciblés aux plus grands essais cliniques mondiaux, nécessitant des évaluations technologiques uniques ou séquentielles. La chaîne de conservation de l'échantillon reste au sein de cette installation unique, ce qui garantit une qualité de premier ordre et une conformité réglementaire rigoureuse.

La division AllCells de Discovery a également emménagé dans son nouveau siège social au 1640 South Loop Rd Suite 250, Alameda, CA 94502. Les nouvelles installations d'AllCells comprennent :

Une augmentation de 20 % de la capacité de collecte pour une exécution plus rapide et plus efficace des commandes.

Des salles stériles pour la fabrication et le traitement des cellules, conformes aux normes de l'UE.

Une expérience améliorée pour les donneurs grâce à un accès facile, un grand nombre de places de stationnement et une atmosphère contemporaine et accueillante.

Le Proteome Center de Discovery a intégré la plateforme Olink Explore HT dans ses services. Explore HT est capable de mesurer plus de 5 300 protéines tout en augmentant la capacité de traitement à des milliers d'échantillons par semaine et en fournissant des données quatre fois plus rapidement que les générations précédentes. Cette technologie complète de manière significative les capacités existantes du Proteome Center, telles que les services Olink Explore, Target, Focus, Flex, la spectrométrie de masse et les services basés sur Luminex.

Compte tenu de sa croissance rapide et de l'intérêt croissant des clients pour ses diverses offres, Discovery a lancé un nouveau site Web conçu pour améliorer l'expérience numérique des clients. Le nouveau site dls.com présente un design modernisé et une interface utilisateur intuitive afin d'offrir une expérience numérique plus informative et rationalisée qui reflète plus précisément la mission de l'entreprise et met en évidence les capacités améliorées de ses divisions AllCells et Gentest.

« Après l'acquisition de 13 entreprises au cours des cinq dernières années, ces avancées significatives marquent la prochaine phase de croissance de notre parcours », a déclaré Glenn Bilawsky, PDG de Discovery. « Nous sommes en train de remodeler le secteur des services de laboratoire dans le domaine des sciences de la vie. Grâce à ces améliorations, nous sommes encore mieux équipés pour faire avancer la science et accélérer la recherche et le développement de nouveaux diagnostics et de nouvelles thérapies par nos clients, afin d'améliorer les soins aux patients. »

Pour plus d'informations sur Discovery, consultez le nouveau site www.dls.com .

À propos de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences est la société spécialisée dans les échantillons biologiques et les biomarqueurs. Nous combinons le plus grand inventaire commercial d'échantillons biologiques et le plus grand réseau d'approvisionnement au monde avec d'excellents laboratoires de services de biomarqueurs multiomiques. Nos offres comprennent des services en génomique, en biomarqueurs tissulaires, en protéomique et en biologie cellulaire, afin d'accélérer le développement de nouveaux traitements appuyés par des programmes de biomarqueurs et de diagnostics compagnons pour lutter contre le cancer, les maladies infectieuses et d'autres pathologies rares et complexes.

Grâce à AllCells, notre département spécialisé dans la thérapie cellulaire et génique, nous disposons d'une importante banque de donneurs pouvant être appelés pour fournir du matériel cellulaire humain frais et cryoconservé à usage exclusif pour la recherche (RUO) et de qualité clinique, afin d'appuyer les programmes de thérapie cellulaire et génique dans toutes les phases de développement et à n'importe quelle échelle.

Motivée par une excellente expertise scientifique et l'utilisation innovante des technologies actuelles, l'équipe de Discovery s'engage avec les clients à surmonter rapidement les obstacles et à obtenir des résultats permettant de prendre des décisions capitales en matière de recherche et de développement à une vitesse inégalée. Nous sommes la Science à votre service ! Pour plus d'informations, consultez www.dls.com .

SOURCE Discovery Life Sciences