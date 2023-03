DISCOVERY LIFE SCIENCES INSTALLIERT DIE WELTWEIT GRÖßTE KOMMERZIELLE FLOTTE VON NOVASEQ X PLUS-SYSTEMEN ZUR BESCHLEUNIGUNG DER GENOMISCHEN FORSCHUNG MIT BEISPIELLOSER GESCHWINDIGKEIT UND KOSTENEFFIZIENZ

HUNTSVILLE, Ala., 30. März 2023 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), das Unternehmen von Biospecimen and Biomarker Specialists™, hat bekannt gegeben, dass Discovery Genomics das erste kommerzielle Dienstleistungslabor der Welt ist, das zwei der neuen NovaSeq™ X Plus-Sequenziersysteme von Illumina, Inc. erhält. Discovery Genomics wird seine Plattform bis Ende des Jahres auf fünf Systeme erweitern und sich als kommerzielles Labor mit der weltweit größten kommerziellen Flotte von NovaSeq X Plus positionieren.

Das NovaSeq X Plus ist ein Meilenstein auf dem Gebiet der Genomik. Es verfügt über drei Fließzellentypen und erzeugt mit dualen Fließzellen bis zu 16 TB Output pro Lauf. Die Fließzellen mit ultrahoher Dichte und die ultrahochauflösende Optik ermöglichen eine Leistung von bis zu 26 Milliarden Einzelmessungen pro Fließzelle. Das System kann gleichzeitig bis zu vier Anwendungen pro Fließzelle durchführen und verfügt über integrierte sekundäre Analysefunktionen, was es zu einem einzigartig leistungsstarken und vielseitigen Werkzeug für die Genomforschung macht.

„Wir freuen uns sehr, dass wir als erstes kommerzielles Dienstleistungslabor der Welt zwei der neuen NovaSeq X Plus-Systeme erhalten haben", sagte Dr. Tom Halsey, Executive Vice President von Discovery Genomics. „Mit der Erweiterung unserer Flotte auf fünf Systeme sind wir in der einzigartigen Position, die höchste Kapazität für die kosteneffiziente Generierung genomischer Daten bereitzustellen und damit unsere Mission voranzutreiben, den Erfolg unserer Kunden durch die Bereitstellung erstklassiger genomischer Dienstleistungen mit Geschwindigkeit, Umfang und Qualität zu gewährleisten."

Die Wissenschaftler von Discovery Genomics beginnen sofort mit den Überbrückungsstudien, die zur Validierung der Arbeitsabläufe von bestehenden Sequenzern auf das NovaSeq X Plus erforderlich sind, um die Übertragung von Kundenprojekten auf die effizientere und kostengünstigere Plattform zu beschleunigen. Das X Plus, kombiniert mit individuell adressierbaren Fließzellen-Lanes, flexiblen Laufoptionen und einfacher Bedienung, wird es Discovery Genomics ermöglichen, den marktführenden Standard und die Geschwindigkeit zu liefern, um Ergebnisse von höchster Qualität bei erheblich reduzierten Kosten und Fristen zu erzielen.

„Die Kreuzvalidierung unserer bestehenden WGS-, WES- und RNA-Seq-Bibliotheken für Standard- und Low-Input-Workflows auf den neu installierten NovaSeq X Plus-Instrumenten von Illumina hat bereits begonnen", sagte Dr. Nripesh Prasad, Vice President of Scientific and Technical Development bei Discovery Genomics. „Diese Kreuzvalidierungsdaten werden uns dabei helfen, die NovaSeq 6000- und X-Plus-Chemie schnell miteinander zu verbinden, damit die Kunden die neue Technologie für ihre Hochdurchsatzprojekte mit noch nie dagewesener Geschwindigkeit und in noch nie dagewesenem Umfang nutzen und gleichzeitig ihre Gesamtprojektkosten senken können."

Das CLIA-zertifizierte, CAP-akkreditierte und GCLP-konforme Genomiklabor von Discovery bietet eine breite Palette skalierbarer NGS-Dienste (Next Generation Sequencing), darunter RNA-, Ganz-Exom-, Ganz-Genom-, gezielte, Einzelzell- und epigenetische Sequenzierung. Der firmeneigene umfassende Arbeitsablauf zur Erstellung von Genomprofilen ermöglicht die Untersuchung der schwierigsten Probentypen, wie z. B. Formalin-fixierte Paraffin-eingebettete Proben (FFPE) und Kernnadelbiopsien (CNB).

Discovery Life Sciences wird in diesem Sommer in eine neue, 100.000 Quadratmeter große Unternehmenszentrale umziehen, die eine der umfangreichsten Installationen der modernsten Multi-Omic-Biomarker-Technologien, einschließlich der Illumina NovaSeq X Plus-Systeme, unter einem Dach bietet. Die Einrichtung wird Genomik-, Proteomik-, Molekularpathologie- und Durchflusszytometrielabors beherbergen. Ein vollständig integriertes LIMS-System wird die Kontrollkette einer Probe für Forschungszwecke oder klinische Studien vom Eingang über mehrere Technologien hinweg verfolgen und in kürzester Zeit umfassende und verwertbare Daten liefern.

Informationen zu Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences ist das Unternehmen von Biospecimen and Biomarker Specialists, das eines der weltweit größten kommerziellen Bioprobeninventar- und -beschaffungsnetzwerke mit herausragenden multiomischen Biomarker-Servicelabors kombiniert, einschließlich Genom-, Gewebe-Biomarker-, Proteom- und Durchflusszytometriedienstleistungen, um die Entwicklung neuer Therapien zu beschleunigen, die durch Biomarker- und Begleitdiagnoseprogramme für Krebs, Infektionskrankheiten und andere seltene und komplexe Krankheiten unterstützt werden.

Über AllCells®, unseren Geschäftsbereich für Zell- und Gentherapie, verfügen wir über den größten abrufbaren Spenderpool, der frisches und kryokonserviertes humanes Zellmaterial zu Forschungszwecken (Research Use Only, RUO) und in klinischer Qualität zur Unterstützung von Zell- und Gentherapieprogrammen in jeder Entwicklungsphase und in jedem Maßstab bereitstellt.

Das führende wissenschaftliche Fachwissen von Discovery, der Umfang der weltweiten Aktivitäten und der innovative Einsatz aktueller Technologien ermöglichen es den Kunden, Ergebnisse für wichtige Forschungs- und Entwicklungsentscheidungen in marktführender Geschwindigkeit zu erhalten. We are Science at your Service™! Weitere Informationen finden Sie auf dls.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

SOURCE Discovery Life Sciences