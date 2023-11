Discovery Life Sciences nomme un nouveau PDG

Greg Herrema dirigera prochaine phase d'expansion de la société mondiale de biospécimens et de biomarqueurs

HUNTSVILLE, Alabama, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences, spécialiste des échantillons biologiques et des biomarqueurs, a annoncé aujourd'hui la nomination de Greg Herrema au poste de président-directeur général. Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans les secteurs des sciences de la vie et de l'industrie, M. Herrema dirigera la prochaine phase d'expansion de Discovery. Il succède à Glenn Bilawsky, qui a annoncé son intention de se retirer après avoir dirigé la transformation de Discovery en un fournisseur mondial de produits biospécimens et de services de laboratoire multi-omique.

M. Herrema rejoint Discovery après une carrière fructueuse chez Thermo Fisher Scientific, où il a occupé les fonctions de vice-président senior et de président de l'activité de distribution de fournitures de laboratoire de la société mondiale de sciences de la vie, dont le chiffre d'affaires dépasse les 8 milliards de dollars. Auparavant, il a dirigé les secteurs des biosciences, des instruments analytiques, des instruments scientifiques et des instruments environnementaux. M. Herrema a commencé sa carrière chez General Electric. Il siège à plusieurs conseils d'administration d'organisations à but non lucratif axées sur la conservation des terres et l'engagement communautaire.

Glenn Bilawsky, qui restera membre du conseil d'administration de Discovery, a déclaré :

« Les compétences de Greg en matière de leadership, sa connaissance du secteur et son engagement en faveur de la responsabilité sociale font de lui le candidat idéal pour mener Discovery vers sa prochaine phase d'innovation et de croissance. J'ai confiance en sa capacité à guider l'entreprise vers de nouveaux sommets dans le cadre de notre mission qui consiste à redonner de l'espoir en accélérant le développement de diagnostics innovants et de traitements efficaces pour améliorer les soins. »

Sous la direction de M. Bilawsky, Discovery a acquis 13 entreprises et a lancé des initiatives internes qui ont permis d'élargir considérablement ses capacités scientifiques et ses services. La société a récemment inauguré son nouveau siège mondial dans une installation ultramoderne abritant des produits biospécimens et des services d'analyse et de biomarqueurs multi-omiques sur le campus de l'Institut de biotechnologie HudsonAlpha à Huntsville. Aujourd'hui, Discovery soutient plus de 750 entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et diagnostiques dans leurs besoins de recherche et de développement.

Greg Herrema, nouveau PDG de Discovery, a commenté :

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe de Discovery Life Sciences en tant que PDG et je suis honoré de faire partie d'une entreprise à la pointe de l'avancement de la recherche scientifique. Je m'engage fermement à travailler avec notre équipe talentueuse pour aider nos clients à réaliser des avancées révolutionnaires dans le domaine des sciences de la vie, ce qui aura un impact positif sur les vies et les communautés dans le monde entier. »



Discovery Life Sciences est la société spécialisée dans les échantillons biologiques et les biomarqueurs. Nous combinons le plus grand inventaire commercial d'échantillons biologiques et le plus grand réseau d'approvisionnement au monde avec d'excellents laboratoires de services de biomarqueurs multiomiques. Nos offres comprennent des services en génomique, en biomarqueurs tissulaires, en protéomique et en biologie cellulaire, afin d'accélérer le développement de nouveaux traitements appuyés par des programmes de biomarqueurs et de diagnostics compagnons pour lutter contre le cancer, les maladies infectieuses et d'autres pathologies rares et complexes.

Grâce à AllCells, notre département spécialisé dans la thérapie cellulaire et génique, nous disposons d'une importante banque de donneurs pouvant être appelés pour fournir du matériel cellulaire humain frais et cryoconservé à usage exclusif pour la recherche (RUO) et de qualité clinique, afin d'appuyer les programmes de thérapie cellulaire et génique dans toutes les phases de développement et à n'importe quelle échelle.

Motivée par une excellente expertise scientifique et l'utilisation innovante des technologies actuelles, l'équipe de Discovery s'engage avec les clients à surmonter rapidement les obstacles et à obtenir des résultats permettant de prendre des décisions capitales en matière de recherche et de développement à une vitesse inégalée. Nous sommes la Science à votre service ! Pour plus d'informations, consultez www.dls.com .

