Discovery Life Sciences расширяет спектр сервисов иммуномониторинга для ускоренной разработки инновационных средств клеточной терапии

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Discovery Life Sciences

Mar 10, 2020, 03:47 ET

Компания заметно наращивает свои возможности в сфере проточной цитометрии, подготовки клеточных культур, 10-кратной геномики и обработки биообразцов, позволяющих ускорять процессы исследований и разработки

ХАНТСВИЛЛ (HUNTSVILLE), Алабама, 10 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Discovery Life Sciences™ (Discovery), мировой лидер в сфере решений для подготовки биообразцов, а также геномных, клеточных и иммуногистохимических (IHC) сервисов, сегодня анонсировала масштабное расширение своей лаборатории клеточной биологии и иммунологических сервисов с целью ускорения процессов открытия, доклинической и клинической разработки новых средств клеточной и иммунологической терапии. Теперь лаборатория способна предоставлять сервисы 10-кратного одноклеточного секвенирования в сочетании с расширенным спектром услуг проточной цитометрии и подготовки клеточных культур in vitro. Весь комплекс предоставляемых сервисов напрямую интегрирован с передовой международной инфраструктурой приобретения и обработки биообразцов компании Discovery.

Предлагаемая комбинация профессиональных консалтинговых сервисов иммуномониторинга с передовыми решениями для подготовки биообразцов сводит к минимуму объем отходов переработки и заметно сокращает сроки выполнения поставленных задач. Команда специалистов клеточной лаборатории Discovery реализует разработанный компанией подход Science at Your Service™, обеспечивающий ученым данные высочайшего качества и уровня надежности для оперативного принятия решений на всех этапах разработки медицинских препаратов и средств диагностики.

"Мы располагаем уникальной способностью контролировать и оптимизировать протоколы, используемые в процессах получения и обработки высококачественных биообразцов, с их последующим анализом в наших лабораториях проточной цитометрии и геномики, зарегистрированных CLIA, - прокомментировал иммунолог, д.м.н. Шон Фал (Shawn Fahl), руководящий расширенной лабораторией Discovery. - Мы помогаем клиентам изучать иммунологические реакции и опухолево-иммунные взаимодействия, вселяя в них уверенность в надежности получаемых результатов за счет контроля переменных показателей на каждом этапе этого процесса - от получения биообразцов и до передачи готовых данных".

"Задача разработки нового поколения средств клеточной и иммунной терапии требует применения высококлассных научных инноваций, позволяющих им быстрее добираться до пациентов. Для удовлетворения этой потребности мы вкладываем значительные усилия и средства в создание передового научного инструментария и подготовку высокопрофессионального персонала, способного в кратчайшие возможные сроки предоставлять нашим клиентам самые надежные данные, - отметил генеральный директор Discovery Гленн Билавски (Glenn Bilawsky). - Теперь наша интегрированная сервисная платформа включает передовые сервисы подготовки биообразцов, IHC, геномного анализа и расширенной проточной цитометрии. Мы можем предложить нашим клиентам комплексные, всесторонние ответы на сложные биологические и генетические вопросы, способствуя углубленному пониманию природы заболеваний и реакций организма на лечение".

О компании Discovery Life Sciences
Discovery Life Sciences - международный лидер рынка сервисов сбора, анализа, дистрибуции биологических образцов для фармацевтической, биотехнологической и диагностической отраслей. HudsonAlpha Discovery - пользующееся мировым признанием подразделение Discovery, специализирующееся на секвенировании и биоинформатике с использованием новейших технологий геномных исследований для предоставления комплексной поддержки научных открытий, трансляционных и клинических исследований. Движимая наукой команда Discovery сотрудничает с клиентами, используя инновационный консультативный подход для преодоления препятствий и быстрого достижения конечного результата. Мы - Science at your Service™ (наука к вашим услугам)! Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт dls.com.

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SOURCE Discovery Life Sciences

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Discovery Life Sciences расширяет спектр сервисов иммуномониторинга для ускоренной разработки инновационных средств клеточной терапии

News provided by

Discovery Life Sciences

Mar 10, 2020, 03:47 ET