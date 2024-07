Discovery przedstawia nowy serial dokumentalny poświęcony zmieniającym się relacjom między ludźmi i technologią: „Being Digi-Sapiens"

Twórcy serialu zabierają nas w podróż po Europie, by ukazać różne korzyści cyfryzacji w wymiarze jednostkowym, społecznym i środowiskowym

DÜSSELDORF, Niemcy, 8 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- spółka Warner Bros. Discovery opublikowała dziś pierwszy odcinek trzyczęściowego serialu dokumentalnego pt. „Being Digi-Sapiens", w którym szwedzka wynalazczyni, robotyczka i YouTuberka Simone Giertz wybiera się w podróż po Europie, by zobaczyć, jak technologia zmienia nasze codzienne życie. W powstałej przy wsparciu Huawei produkcji możemy zobaczyć szeroki katalog innowacji cyfrowych wykraczający daleko poza ofertę produktów chińskiej firmy.

Tematem pierwszego odcinka, zatytułowanego „Connecting with Ourselves", jest wpływ technologii cyfrowej na nasze domy, zdrowie i szpitale. Swoją podróż Simone zaczyna w naszpikowanym technologią i podłączonym do sieci światłowodowej domu w Bonn, który według niej dysponuje jednym z „najszybszych połączeń internetowych w Niemczech". Następnie udajemy się do nowoczesnego laboratorium sportowego, by na własne oczy przekonać się o korzyściach, jakie sportowcy wyczynowi i amatorzy czerpią z zaawansowanych technik gromadzenia danych. Na koniec Simone odwiedza znany z wieloletniej tradycji Szpital św. Pawła w Barcelonie (Hospital de la Santa Creu I Sant Pau), gdzie dowiaduje się, jak najnowsze technologie pozwalają skuteczniej pomagać pacjentom.

Jak powiedział Vikram Channa, wiceprezes i dyrektor ds. treści i produktów Warner Bros. na terenie Chin i Azji Południowo-Wschodniej: „Koncepcja >>digi-sapiensa<< - człowieka cyfrowego - odnosi się do kolejnego etapu naszej ewolucji, w którym technologia cyfrowa zwiększa naturalny potencjał człowieka, poszerzając spektrum jego możliwości. Dokument ma na celu uzmysłowienie widzom potencjału, jaki niesie ze sobą technologia wykorzystana w twórczy i przemyślany sposób. Chodzi o pokazanie, w jaki sposób może ona poprawiać jakość naszego życia, rozwiązywać realne problemy i otwierać nowe możliwości".

W nadchodzących dwóch odcinkach Simone odwiedzi kolejne państwa w Europie, przyglądając się technologii jako czynnikowi sprzyjającemu nawiązywaniu relacji z lokalnymi społecznościami i środowiskiem.

Inteligentny dom w niemieckim Bonn

Huawei stworzyła w Bonn pokazowy dom wyposażony w technologię Fiber-to-The-Room (światłowód do pokoju - FTTR), w którym zwiedzający mogą przekonać się, jak wygląda życie w świecie z sieciami reagującymi z prędkością światła przez cały czas, bez względu na ilość przesyłanych danych i nasze położenie w budynku. Simone skorzystała z okazji, by sprawdzić potencjał FTTR, przeprowadzając szereg wideokonferencji z samą sobą. Jej eksperyment został jednak nagle przerwany przez cyfrowego „ducha"...

Helsinki - urządzenia noszone na ciele, czyli technologia dla sportowców i osób dbających o zdrowie

Najlepsi sportowcy na świecie cały czas korzystają z nowych rozwiązań technologicznych, by mierzyć i optymalizować swoje wyniki. Dzięki nim mogą np. udoskonalić krok biegowy i osiągnąć wyższą wydolność, wypracować wydajniejszą technikę pływania czy równomierniej rozkładać obciążenie nóg i lepiej balansować ciałem podczas jazdy na nartach. Z technologii tych jednak korzystają nie tylko zawodowcy. Podczas swojej wizyty w nowoczesnym laboratorium Huawei w Helsinkach Simone odkrywa, że jej wiek biologiczny jest niższy niż wiek metrykalny, a dowiaduje się tego dzięki danym z urządzeń noszonych na ciele. Ma ona również okazję sprawdzić maksymalną pojemność swoich płuc podczas biegu z pełną prędkością na bieżni elektrycznej.

Szpital św. Pawła w Barcelonie

Szpital św. Pawła w Barcelonie to instytucja z wieloletnią historią, co nie oznacza jednak, że jej wyposażenie jest przestarzałe. Wdrożono w nim najnowocześniejsze technologie, dzięki którym pacjenci otrzymują lepsze leczenie. Podczas wizyty w działającym przy szpitalu Dimension Lab Simone odkrywa różne zastosowania wirtualnej rzeczywistości w medycynie. Jednym z nich jest drukowanie 3D - pracujący w laboratorium lekarz pokazuje jej wierną reprodukcję ludzkiego serca wykonaną z wykorzystaniem drukarki trójwymiarowej. Simone jest zaskoczona tym, jak duży w rzeczywistości jest ten narząd.

Od 2020 r. Huawei jest strategicznym partnerem Szpitala św. Pawła w zakresie zaawansowanych systemów pamięci masowej. Firma dostarczyła m.in. całkowicie flashowy system pamięci masowej zapewniający specjalistom niemal natychmiastowy dostęp do danych pacjentów. W rozwiązaniu zastosowano najnowsze technologie tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych i przeciwdziałające programom ransomware, dzięki którym placówka może zagwarantować najwyższy poziom ochrony danych.

