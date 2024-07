Discovery uvádza dokumentárny seriál Being Digi-Sapiens, ktorý skúma ako sa mení vzťah medzi ľuďmi a technológiou

Na cestách po Európe seriál odhaľuje osobné, spoločenské a environmentálne výhody digitalizácie

DÜSSELDORF, Nemecko, 6. júla 2024 /PRNewswire/ -- Prvý diel trojdielneho dokumentárneho seriálu „Being Digi-Sapiens" dnes vydala spoločnosť Warner Bros. Discovery. Uvádza ho švédska vynálezkyňa, robotička a YouTuberka Simone Giertz, ktorá cestuje po Európe a sleduje ako technológie menia náš každodenný život. Seriál bola natočený s podporou spoločnosti Huawei a obsahuje širokú škálu digitálnych inovácií, ktoré siahajú ďaleko za hranice vlastných produktov značky.

Interpreting our body data is like having a heart-to-heart with yourself

Prvý diel pod názvom „Connecting with Ourselves" skúma vplyv digitálnych technológií na naše domovy, zdravie a nemocnice. Po úvodných záberoch so Simone v dome vybavenom pokročilými technológiami a optickým pripojením v Bonne, o ktorom tvrdí, že ide o jedno z „najrýchlejších internetových pripojení v Nemecku", zamieri Simone do najmodernejšieho športového a zdravotného laboratória, aby na vlastné oči videla ako profesionálni aj amatérski športovci profitujú zo špičkového zberu údajov. Nakoniec Simone navštívi historickú barcelonskú nemocnicu de la Santa Creu I Sant Pau, kde absolvuje rýchlokurz o využívaní najnovších technológií na efektívnejšiu pomoc pacientom.

Viceprezident spoločnosti Warner Bros. Discovery Greater China and South East Asia, Vikram Channa, povedal: „Myšlienka stať sa „Digi-Sapiens" predstavuje ďalší krok v našej evolúcii, kde digitálna technológia zlepšuje naše prirodzené schopnosti a rozširuje to, čo môžeme. dosiahnuť. Cieľom dokumentu je inšpirovať divákov, aby vnímali potenciál v premyslenom a kreatívnom prijímaní technológií. Chceme zdôrazniť, ako môžu technológie zlepšiť náš život, vyriešiť problémy v skutočnom svete a otvoriť nové príležitosti."

V nasledujúcich dvoch epizódach Simone prejde krížom krážom ďalšie európske krajiny, kde bude objavovať, ako nám technológie pomáhajú spájať sa s našimi komunitami a prostredím.

Inteligentný dom v nemeckom Bonne

Ukážkový dom Huawei Fiber-to-The-Room (FTTR) v Bonne umožňuje návštevníkom zažiť, ako sa žije vo svete, kde siete reagujú rýchlosťou svetla za každých okolností, bez ohľadu na to koľko údajov sa prenáša alebo kde v budove sa nachádzame. Simone využíva príležitosť nadviazať rad videohovorov sama so sebou. Jej experiment však náhle preruší digitálny poltergeist...

Nositeľné technológie v oblasti zdravia a fitness vo fínskych Helsinkách

Elitní športovci sa pri presnom meraní a optimalizácii svojho výkonu do veľkej miery spoliehajú na technológie. Výsledkom je zlepšená dĺžka kroku a vytrvalosť u bežcov, efektívnejšie plavecké zábery a vyváženejšie zaťažovanie oboch nôh pri lyžovaní. Profitovať z toho však môžu nielen vrcholoví športovci. V špičkovom laboratóriu Huawei v Helsinkách Simone zisťuje, že jej biologický vek je podľa údajov z nositeľných zariadení nižší ako jej vek v kalendárnych rokoch. Vyskúša si tiež beh v plnej rýchlosti na bežiacom páse, aby zistila maximálnu kapacitu svojich pľúc.

Nemocnica Sant Pau v španielskej Barcelone

Sant Pau je možno stará, ale rozhodne nie zastaraná. Najnovšie technológie, ktoré nemocnica zaviedla, pomáhajú zlepšovať starostlivosť o pacientov. Keď Simone navštívi Dimension Lab v Sant Pau, kde objavuje uplatnenie virtuálnej reality v medicíne, lekár jej ukáže presnú repliku ľudského srdca vyrobenú na 3D tlačiarni. Simone netušila, že je také veľké...

Od roku 2020 je Huawei hlavným strategickým partnerom Sant Pau v oblasti najmodernejších úložných systémov. Spoločnosť Huawei dodala do Sant Pau riešenie pre úložisko typu all-flash, ktoré podľa potreby poskytuje zdravotníckemu personálu takmer okamžitý prístup k údajom o pacientoch. Riešenie obsahuje najnovšie technológie zálohovania, obnovy a anti-ransomvéru, ktoré zaisťujú najvyššiu úroveň ochrany údajov pacientov.

Ak si chcete dokument pozrieť, navštívte:

V Spojenom kráľovstve: https://www.youtube.com/watch?v=fY-BMMmEgBQ&t=15s

https://www.discoveryuk.com/being-digi-sapiens-a-discovery-x-huawei-partnership/



V Španielsku: https://www.youtube.com/watch?v=_dwP7mPO5eU&t=18s



V Taliansku: https://www.youtube.com/watch?v=8eTbOKiVaYY&t=17s



V Nemecku: https://www.youtube.com/watch?v=KIm1Hqx_eK4



Vo Francúzsku: https://www.youtube.com/watch?v=DGiDZuxr9EM&t=9s

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2454902/Interpreting_body_data_a_heart_to_heart.jpg