Discovery uvádí dokumentární seriál Being Digi-Sapiens, který zkoumá měnící se vztah lidí s technologiemi

Seriál se vydává na cesty po Evropě, aby poukázal na osobní, společenské i environmentální přínosy digitalizace

DÜSSELDORF, Německo, 6. července 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Warner Bros. Discovery dnes představila první díl třídílného dokumentárního seriálu „Being Digi-Sapiens" (Lidé Digi Sapiens) Švédská vynálezkyně, robotička a youtuberka Simone Giertzová se v něm vydává na cesty po Evropě, aby zjistila, jakým způsobem mění technologie náš každodenní život. Seriál vznikl za podpory společnosti Huawei a představuje širokou škálu digitálních inovací, které se zdaleka neomezují pouze na možnosti vlastních produktů této značky.

Interpreting our body data is like having a heart-to-heart with yourself

První díl s názvem „Connecting with Ourselves" (Propojení s námi samotnými) se zabývá dopadem digitálních technologií na naše domovy, zdraví a nemocnice. Poté, co Simone navštíví technologický obytný dům v Bonnu, který je vybaven optickým internetovým připojením, považovaným za jedno z „nejrychlejších internetových připojení v Německu", se následně vydá do nejmodernější sportovní a zdravotní laboratoře, aby na vlastní oči zjistila, jakými způsoby profesionální i amatérští sportovci využívají nejmodernějšího sběru dat. Nakonec Simone navštíví také historickou nemocnici Hospital de la Santa Creu I Sant Pau v Barceloně, aby se zde seznámila s možnostmi využití nejnovějších technologií k účinnější pomoci pacientům.

Viceprezident společnosti Warner Bros. Discovery Greater China and South East Asia a vedoucí oddělení obsahu a produktů Vikram Channa řekl: „Koncepce vzniku nového lidského druhu ‚Digi Sapiens' představuje další krok v naší evoluci, kdy digitální technologie posilují naše přirozené schopnosti a rozšiřují možnosti, kterých můžeme dosáhnout. Cílem dokumentu je inspirovat diváky k odhalení potenciálu promyšleného a kreativního využití technologií. Jde o zdůraznění možností toho, jak mohou technologie zlepšovat naše životy, řešit skutečné problémy a vytvářet nové příležitosti."

V nadcházejících dvou dílech se Simone vydá do dalších evropských zemí, aby zjistila, jak nám technologie pomáhají navázat lepší kontakt s našimi komunitami a s naším životním prostředím.

Chytrý dům, Bonn, Německo

Předváděcí dům Fiber-to-The-Room (FTTR) společnosti Huawei v Bonnu umožňuje návštěvníkům vyzkoušet si život ve světě, kde sítě za každé situace reagují rychlostí světla, bez ohledu na to, kolik dat je přenášeno nebo kde se právě v budově nacházíme. Simone této příležitosti využije k tomu, aby realizovala celou řadu videohovorů sama se sebou. Její experiment však nečekaně naruší digitální poltergeist…

Nositelná zdravotní a fitness technika, Helsinky, Finsko

Vrcholoví sportovci se při přesném měření a optimalizaci svých výkonů do značné míry spoléhají na technologie. Výsledkem je zlepšení kroku a vytrvalosti běžců, efektivnější plavecká tempa a vyváženější zatížení obou nohou při lyžování. Technologie ale nejsou přínosem pouze pro vrcholové sportovce. V nejmodernější laboratoři společnosti Huawei v Helsinkách Simone zjistí, že její biologický věk je podle údajů z nositelných zařízení nižší než její skutečný věk podle kalendáře. Vyzkouší si také běh plným tempem na běžeckém pásu, aby zjistila maximální kapacitu svých plic.

Nemocnice Sant Pau, Barcelona, Španělsko

Nemocnice Sant Pau je možná stará, ale rozhodně není zastaralá. Nejnovější technologie, které nemocnice používá, pomáhají zlepšovat léčbu pacientů. Při návštěvě laboratoří Dimension Lab v Sant Pau, kde se seznamuje s možnostmi využití virtuální reality v medicíně, obdrží Simone od jednoho z lékařů přesný model lidského srdce, vyrobený na 3D tiskárně. Simone neměla tušení, že je naše srdce tak velké…

Společnost Huawei je již od roku 2020 předním strategickým partnerem nemocnice Sant Pau v oblasti nejmodernějších datových úložišť. Huawei nemocnici Sant Pau dodala nové řešení datového úložiště, tvořené výhradně flashovými jednotkami, které poskytuje zdravotnickému personálu v případě potřeby téměř okamžitý přístup k údajům o pacientech. Řešení je vybaveno nejnovějšími technologiemi pro zálohování, obnovu a ochranu proti ransomwaru, které zajišťují nejvyšší úroveň ochrany dat pacientů.

