Discovery lance la série documentaire Being Digi-Sapiens, qui explore l'évolution de la relation entre l'homme et la technologie.

DÜSSELDORF, Allemagne, 5 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le premier épisode de la série documentaire en trois parties « Being Digi-Sapiens » a été publié aujourd'hui par Warner Bros. Discovery. Il met en scène l'inventrice, roboticienne et YouTubeuse suédoise Simone Giertz, qui parcourt l'Europe pour voir comment la technologie transforme notre vie quotidienne. La série a été réalisée avec le soutien de Huawei et présente un large éventail d'innovations numériques, allant bien au-delà des produits de la marque.

Le premier épisode, « Connecting with Ourselves », explore l'impact de la technologie numérique sur nos maisons, notre santé et nos hôpitaux. Après avoir commencé par une maison de Bonn connectée à la fibre optique et revendiquant l'une des « connexions Internet les plus rapides d'Allemagne », Simone se rend dans un laboratoire de sport et de santé ultramoderne pour voir de ses propres yeux comment les athlètes professionnels et amateurs tirent profit de la collecte de données de pointe. Enfin, Simone se rend à l'hôpital historique de la Santa Creu I Sant Pau, à Barcelone, pour suivre un cours accéléré sur la manière dont les dernières technologies sont exploitées pour aider les patients de manière plus efficace.

Warner Bros. Vikram Channa, vice-président et directeur du contenu et des produits de Discovery Greater China and South East Asia, a déclaré : « L'idée de devenir des "Digi-Sapiens" représente la prochaine étape de notre évolution, où la technologie numérique renforce nos capacités naturelles et élargit ce que nous pouvons accomplir. Le documentaire vise à inspirer les spectateurs et à leur faire prendre conscience du potentiel que représente l'utilisation réfléchie et créative de la technologie. Il s'agit de mettre en lumière la manière dont la technologie peut améliorer nos vies, résoudre des problèmes concrets et ouvrir de nouvelles perspectives ».

Dans les deux prochains épisodes, Simone sillonnera d'autres pays européens pour découvrir comment la technologie nous aide à nous connecter à nos communautés et à notre environnement.

Maison intelligente à Bonn, Allemagne

La maison de démonstration Fiber-to-The-Room (FTTR) de Huawei à Bonn permet aux visiteurs de découvrir ce qu'est la vie dans un monde où les réseaux répondent à la vitesse de la lumière à tout moment, quelle que soit la quantité de données transmises ou l'endroit où l'on se trouve dans un bâtiment. Simone en profite pour organiser une série d'appels vidéo avec elle-même. Mais son expérience est soudainement interrompue par un poltergeist numérique...

Technologie de santé et fitness portable à Helsinki, Finlande

Les athlètes d'élite s'appuient fortement sur la technologie pour mesurer précisément et optimiser leurs performances. Il en résulte une amélioration de la foulée et de l'endurance des coureurs, des mouvements de natation plus efficaces et une meilleure répartition du poids sur les deux jambes lors de la pratique du ski. Mais les sportifs de haut niveau ne sont pas les seuls à pouvoir en bénéficier. Dans le laboratoire ultramoderne de Huawei à Helsinki, Simone découvre que son âge biologique, d'après les données collectées, est plus jeune que son âge en années civiles. Elle s'essaie également à la course à pied à pleine vitesse sur un tapis roulant pour découvrir la capacité maximale de ses poumons.

Hôpital Sant Pau à Barcelone, Espagne

Sant Pau est peut-être vieux, mais il n'est certainement pas obsolète. Les dernières technologies mises en œuvre par l'hôpital permettent d'améliorer le traitement des patients. Alors que Simone visite le laboratoire Dimension de Sant Pau pour découvrir les applications de la RV en médecine, un médecin lui remet une réplique exacte d'un cœur humain fabriquée à l'aide d'une imprimante 3D. Simone ne se doutait pas que c'était si gros...

Depuis 2020, Huawei est le principal partenaire stratégique de Sant Pau pour les systèmes de stockage de pointe. Huawei a fourni à Sant Pau une solution de stockage 100 % flash permettant au personnel médical d'accéder quasi instantanément aux données des patients en cas de besoin. La solution comprend les dernières technologies de sauvegarde, de récupération et de lutte contre les ransomwares, garantissant les plus hauts niveaux de protection des données des patients.

