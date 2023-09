Discussão sobre saúde bucal atrai grande público na Bienal do Livro Rio

A ação "Sorria para a leitura", com a autora Maria Fernanda Braga, aconteceu no estande da Secretaria Municipal de Educação

SÃO PAULO, 11 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Na última sexta-feira, dia 8 de setembro, aconteceu o "Sorria para a leitura", no estande da Secretaria Municipal de Educação, na Bienal do Livro Rio. A ação que chamou a atenção de todos que estavam presentes no evento, contou com uma manhã de autógrafos com a autora do livro "As Aventuras de Dentix", a cirurgiã-dentista Maria Fernanda Braga.

Maria Fernanda Braga, na Ação Sorria para a Leitura durante a Bienal do Rio

O "Sorria para a leitura" teve também a participação da curadora do Favelivro, Verônica Marcilio, que realizou uma contação lúdica de histórias e brincadeiras com as crianças presentes, destacando a importância de bons hábitos de saúde na rotina e fotos com o personagem central da história, o Dentix.

A realização da ação contou com o apoio da Miura Investimentos BTG Pactual, para viabilizar a parceria com a Fundação Angélica Goulart, que proporcionou a experiência de conhecer a Bienal do Livro Rio para 50 crianças, além da distribuição de lanchinhos saudáveis que dialogam diretamente com a proposta do Projeto Dentix.

Sobre As Aventuras de Dentix

Livro desenvolvido por Maria Fernanda Braga, cirurgiã-dentista, especializada em atendimento infantil, escritora e desenhista, que agora recebe o formato de gibi em parceria com a Favelivro, é focado na educação em saúde bucal, direcionado para crianças e seus familiares sem acesso às informações sobre o tema.

O projeto já chegou para mais de 17 mil crianças e ensina a importância de se cuidar da saúde bucal de uma forma muito lúdica, porém extremamente eficaz. Como consultora de saúde e escritora do gibi Favelivro, junto com a curadora Favelivro, Verônica Marcílio, o objetivo é levar os cuidados com a boca por meio da leitura, fortalecendo e estimulando as crianças nesse processo de compartilhamento de informação.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2207451/Maria_Fernanda_Braga.jpg

FONTE Maria Fernanda Braga

