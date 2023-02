Disney 100: das Konzert-Event

Disney feiert seinen 100. Geburtstag! Feiern wir ein Jahrhundert voller Magie!

STRASSBURG, Frankreich, 27. Februar 2023 /PRNewswire/ -- In Paris wird vor mehr als 50.000 Zuschauern das größte und unglaublichste Event der Welt zur Feier des 100. Geburtstags von Disney über die Bühne gehen.

Freuen Sie sich auf zahlreiche Disney-Klassiker und ihre legendären Melodien, die von 500 Künstlern in nahezu 3 Stunden voller Musik und Songs, unterstützt durch ein philharmonisches Orchester aus mehr als 150 Musikern, 350 Chorsängern, Tänzern, Solosängern & Ehrengästen auf der Bühne zum Besten gegeben werden.

The official Disney 100 concert poster

Zwei Aufführungen am 11. und 12. November in Paris werden 100 Jahre Filme und Musik hochleben lassen, die in das kulturelle Erbe und das kollektive Unterbewusstsein eingegangen sind. Eine hervorragende Gelegenheit, um die ikonischen Songs und kultigen Szenen der Vergangenheit durch ein Weltklasse-Disney-Medley Revue passieren zu lassen.

Eine außergewöhnliche Show, bei der die Bilder der Filme auf riesige Leinwände projiziert werden, begleitet von einer Vielzahl von Spezialeffekten, Lichtern, Laser und Überraschungen, die Sie bei diesem unvergesslichen Event auf eine besondere Reise entführen!

Die schönsten Songs der Disney-Klassiker werden live gespielt: Cinderella; Aladdin; Arielle, die Meerjungfrau; Der König der Löwen; Die Schöne und das Biest; Vaiana; Die Eiskönigin – Völlig unverfroren; Mulan; Tarzan; Encanto etc... nicht zu vergessen die legendäre Musik der Marvel, Pixar und Star Wars-Universen.

Ob nostalgisch oder verträumt, mit Freunden oder Familie, das Disney 100-Konzert in Paris ist ein Weltereignis, das man keinesfalls verpassen sollte.

Praktische Infos:

Wann: 11. und 12. November 2023

Wo: Paris La Défense Arena

Ticketverkauf: disney100paris.com oder ticketmaster.com oder parisladefense-arena.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Pressedienst:

Noiizy Agency

Maureen LABBAYE – [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2010355/Disney_100_Concert.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2010354/Disney_100_Concert_Logo.jpg

SOURCE G1 Production/Disney 100 Concert