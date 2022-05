Disneyland Resort anuncia una oferta por tiempo limitado de boletos veraniegos para residentes del sur de California por tan solo $83 por persona y por día para un boleto de 3 días, 1 parque por día

El parque

Disneyland recibe a "Tale of the Lion King" en su nuevo hogar en Fantasyland Theatre, donde esta adaptación teatral original de "The Lion King (El rey león)" de Disney presenta una nueva versión. En el centro de esta producción se encuentran una compañía ambulante conocida como The Storytellers of the Pride Lands (Los Cuentacuentos de las Tierras del Orgullo), que emplean el diálogo, las canciones, el baile y la percusión en vivo para volver a contar cómo una cría de león tímida termina convirtiéndose en un rey poderoso. Cada detalle de "Tale of the Lion King", desde el diseño escénico y de vestuario hasta los arreglos musicales y coreografía originales, rinde homenaje y está inspirado en las raíces culturales de este relato inmortal.