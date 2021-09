Disneyland Resort celebra las fiestas con tradiciones memorables y diversas festividades culturales en los parques Disneyland y Disney California Adventure del 12 de noviembre de 2021 al 9 de enero de 2022 USA - español USA - English

- Esta temporada de fiestas se extiende con tres noches más de alegría

- El desfile 'A Christmas Fantasy' y el espectáculo de fuegos artificiales 'Believe... In Holiday Magic' regresan a Disneyland Park, junto a Haunted Mansion Holiday e 'it's a small world' Holiday

- En Disney California Adventure Park, Disney Festival of Holidays regresa con ocho mercados gastronómicos y 'Disney ¡Viva Navidad!', además de Luigi's Joy to the Whirl y Mater's Jingle Jamboree