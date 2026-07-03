Disneyland Resort da la bienvenida al visitante Billonésimo

Junto a Mickey Mouse y Minnie Mouse, Andres Robles, celebrando su cumpleaños número 8, junto a sus padres Alejandra y José Robles de Arizona, fueron invitados a participar en una breve ceremonia frente la estación de tren, en Main Street, U.S.A. La familia tuvo el honor de ayudar en la revelación de una nueva placa en Disneyland Park en la que se lee dice "Población 1.000.000.000", antes de embarcarse en un día inolvidable en el que crearon recuerdos imborrables.

La familia Robles formó parte de una visita VIP guiada que incluye accesos al departamento privado de Walt Disney, a la recientemente inaugurada atracción Soarin' Across America y a otras experiencias especiales que definen una visita inolvidable en el Disneyland Resort.

El parque temático que revolucionó una industria

Más de 70 años después de abrir sus puertas a sus primeros visitantes el 17 de julio de 1955, Disneyland Resort continúa abanderando la idea de Walt Disney de ser "un parque para toda la familia donde padres e hijos pueden divertirse… juntos". Creado por artesanos y artistas talentosos, Walt Disney y sus Imagineers fueron los pioneros de lo que hoy se conoce en todo el mundo como el parque temático moderno, con temáticas inmersivas, narrativas detallistas y entretenimiento familiar, con el objetivo de convertirse en "un lugar donde adultos y niños pueden disfrutar juntos de las maravillas de la vida, la aventura, y sentirse mejor gracias a ello". Desde vacaciones a reuniones, pasando por cumpleaños y aniversarios, generaciones de visitantes y sus familias continúa eligiendo Disneyland Resort como el lugar donde celebrar sus momentos más felices.

"Dar la bienvenida a nuestro visitante 1,000 millones es un hito extraordinario para el Disneyland Resort y un testamento a las generaciones de visitantes que han hecho de este lugar tan especial parte de sus vidas", dijo Jill Estorino, presidenta de Disneyland Resort. "Durante más de 70 años, el parque original de Walt Disney ha sido un símbolo imperecedero de las historias de Disney, donde se han creado y compartido recuerdos. Es un honor poder impulsar este legado para los visitantes de hoy y para las futuras generaciones".

En la actualidad, Disneyland Resort continúa con el legado de ser una marca icónica y líder global de la industria del entretenimiento y experiencias en parques temáticos. Lo que fue un sueño imposible convertido en un único parque temático en la ciudad de Anaheim, se ha transformado en un resort con dos parques temáticos Disney, tres hoteles y el Downtown Disney District, sirviendo de inspiración para la creación de más parques temáticos y experiencias de Disney alrededor del mundo.

Como ya dijo Walt en cierta ocasión, "Disneyland nunca será acabado. Seguirá creciendo mientras siga existiendo imaginación en este mundo". Disneyland Resort continúa revolucionando y redefiniendo la industria de los parques temáticos para los próximos 1,000 millones de visitantes gracias a la curiosidad incansable, la tecnología innovadora, la creatividad ilimitada y la artesanía que define lo que marca la diferencia Disney.

Acerca de Disneyland Resort

El Disneyland Resort, en Anaheim, California, cuenta con dos parques temáticos espectaculares —Disneyland Park (el parque temático original de Disney) y Disney California Adventure—, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, el complejo de restaurantes, tiendas y entretenimiento. Los Hoteles del Disneyland Resort son Disney's Grand Californian Hotel & Spa, el Disneyland Hotel —ambas propiedades calificadas con Cuatro Diamantes por la AAA— y Pixar Place Hotel. Cuando Disneyland abrió sus puertas el 17 de julio de 1955 presentó al mundo un nuevo concepto de entretenimiento familiar que sigue haciendo uso de la creatividad, la tecnología y la innovación para que las historias alcancen cotas nuevas y nunca vistas. Abierto cada día, todo el año. Para más información visite DisneylandEspanol.com.

Para acceder a un parque, se requiere de una reservación para el parque temático y de un boleto válido para el mismo parque en la misma fecha. Las reservaciones para los Parques son limitadas, están sujetas a disponibilidad y no están garantizadas. Los parques, las atracciones, el entretenimiento, las experiencias, los servicios y las propuestas pueden ser modificadas, limitadas en disponibilidad o no estar disponibles, y estar sujetas a restricciones, cambios o cancelaciones sin previo aviso. La entrada al parque y las propuestas no están garantizadas. Visite DisneylandEspanol.com/actualizaciones para más información sobre su visita al Disneyland® Resort.

FUENTE Disneyland Resort