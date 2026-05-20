Este 2026, Los Niños Mandan en Disneyland Resort con una nueva experiencia de Star Wars, ofertas especialesy Favoritos de Temporada por tiempo limitado

Desde atracciones clásicas a encuentros con personajes entrañables, pasando por delicias refrescantes y espectáculos nocturnos impresionantes, el mejor día está al alcance de todos cuando los niños mandan en el Disneyland Resort. Este 2026, las familias pueden disfrutar de la diversión a un precio incomparable gracias a las ofertas de Oferta de Verano de Boletos para Niños* y de estadías en los hoteles del resort que les permitirán crear recuerdos veraniegos que durarán para siempre.

Nueva misión y nuevos personajes en Star Wars: Galaxy's Edge

El 22 de mayo de 2026, aprovechando el estreno de la película de Lucasfilm "Star Wars: The Mandalorian and Grogu", una nueva misión debutará en la atracción Millennium Falcon: Smugglers Run de Disneyland Park. Esta aventura emocionante deja el control en manos de la tripulación como nunca, llevándolos a posibles aventuras en Bespin, las ruinas de la segunda Estrella de la Muerte alrededor de Endor o el planeta de Coruscant. Los fanáticos de Star Wars a cargo de la ingeniería de la nave también tendrán ocasión de comunicarse directamente con Grogu con el fin de que la misión llegue a buen término.

Los visitantes también pueden celebrar el estreno de la película con Grogu demostrando su poder para recordar algunas de sus aventuras con The Mandalorian en "The Curious Child" que tendrá lugar por tiempo limitado justo después de "Shadows of Memory: A Skywalker Saga." Estos efectos de proyección impresionantes transforman cada noche las torretas de Batuu, cerca del Millennium Falcon, acompañando a los visitantes en una aventura más allá de la galaxia.

Además, los droides BDX regresarán a Star Wars: Galaxy's Edge de Disneyland Park a partir del 22 de mayo de 2026. Juguetones y curiosos, estos droides en entrenamiento aprenden sobre el terreno, afrontan nuevos retos y se divierten un poco mientras hacen equipo y muestran sus personalidades únicas y entrañables.

También en 2026, los visitantes pueden ya adentrarse en las distintas etapas de la saga Star Wars en Star Wars: Galaxy's Edge, gracias a la expansión de su calendario cronológico que permite la incorporación a Batuu de personajes e historias icónicas. Así, Darth Vader, Leia Organa, Han Solo y Luke Skywalker, entre otros personajes, merodean por los alrededores del Black Spire Outpost. Los visitantes son transportados al universo de Star Wars aún más gracias a nuevas selecciones musicales del aclamado compositor John Williams, al escuchar temas de los seis primeros filmes de la serie.

A pasarlo bien todos con "Bluey's Best Day Ever!"

En "Bluey's Best Day Ever!" en el Fantasyland Theatre, los visitantes de todas las edades pueden sumarse a esta celebración de los episodios más aclamados de la estimada serie animada "Bluey", repletos de humor y emoción. A lo largo del día, Bluey y su hermana Bingo aparecen en el escenario, transformado ahora en la Feria de la Diversión (Fun Fair) de la Escuela de Bluey. Lo hacen acompañados de un grupo de cómicos y músicos que adaptan para el escenario los juegos populares y los pasos de baile chistosos de la serie.

Además de la diversión en el escenario, las familias encontrarán más historias, juegos y bailes en las áreas superiores e inferiores del recinto, donde también pueden adquirir comida y bebida temática inspirada e Bluey, incluyendo un combo de hot dogs para niños a la venta por $5.99 en Troubadour Tavern y Award Wieners. También está disponible una amplia gama de productos a la venta basados en Bluey, como ropa para niños y adultos, gorras, artículos para beber y mucho más. "Bluey" se une a Disney Experiences gracias al acuerdo global de Disney con BBC Studios, con la productora Ludo Studios colaborando en la activación de eventos especiales para los fanáticos.

Más propuestas veraniegas emocionantes en el Disneyland Resort

Este verano, cada esquina del Disneyland Resort está lista para que los niños no paren… y tampoco lo hagan los adultos. Ya sea en Disneyland Park, Disney California Adventure Park, Downtown Disney District o en los Hoteles del Disneyland Resort, las familias pueden vivir la visita perfecta a Disneyland gracias a propuestas de temporada o a las que están disponibles todo el año.

Las fiestas de baile veránales cobran vida en el Disneyland Resort, con el debut de "Disney Friends Dance Party", en Hollywood Land en Disney California Adventure Park, todas las tardes por tiempo limitado. La diversión también está más que asegurada gracias al regreso de "Stitch's Intergalactic Beach Party Blast" en la Tomorrowland Terrace de Disneyland Park.

El 2 de julio de 2026, en Disneyland Resort, debuta una nueva aventura aérea por tiempo limitado: Soarin' Across America.

Por segundo año, el 19 de junio de 2026 regresa a Downtown Disney District Disney On the Yard Presents Yardfest: Part of Celebrate Soulfully, que invita a los visitantes a celebrar la cultura y las tradiciones de las universidades y las facultades históricas afroamericanas (HBCUs), con actuaciones de bandas y la presencia del Tamborista Mayor Mickey Mouse. El evento inicia "Celebrate Soulfully: Summer Vibes", una celebración que, del 19 de junio al 19 de julio de 2026 en el Disneyland Resort, presenta experiencias que celebran la herencia y la cultura afroamericanas a través de la música, la gastronomía y el arte. En días selectos, los Summer Vibes Concerts in the Park tendrán lugar el Paradise Gardens Bandstand en Disney California Adventure Park. Los viernes y sábados, Paradise Gardens ofrecerá también encuentros con los personajes y otros espectáculos en vivo.

Los fanáticos de la historia de Disneyland pueden disfrutar de una nueva versión de "A Walk in Walt's Footsteps", que se estrena el 14 de agosto de 2026 por un coste adicional. En esta visita guiada de dos horas, que ahora incluye el inicio de la visita en el parque Disney California Adventure, los visitantes se sumergirán en cautivadoras historias sobre el legado de Walt Disney, disfrutarán de atracciones icónicas y tendrán un acceso poco común al apartamento privado de Walt, situado sobre la estación de bomberos en Main Street, EE. UU., en el parque Disneyland. Se revelarán más detalles sobre la venta en un momento posterior. Se requiere entrada y reserva al parque temático para acceder a esta visita.

Los niños tomarán las riendas del día en atracciones indispensables como Mickey & Minnie's Runaway Railway o Radiator Springs Racers y en entretenimiento como Disney Jr. Mickey Mouse Clubhouse Live!. Los visitantes también pueden refrescarse subiéndose a aventuras acuáticas en Grizzly River Run o en Tiana's Bayou Adventure, un viaje musical por un arroyo. Los mapas de Family Aventura Maps, gratuitos y con actividades aptos para niños, están disponibles en puntos seleccionados de ambos parques.

La diversión continúa más allá de los parques con actividades especiales y eventos de temporada para los huéspedes que pasen la noche en los Hoteles del Disneyland Resort, incluyendo fiestas de verano en sus piscinas, noches de cine al aire libre, clases de "Aprende a dibujar" y mucho más. En el Pixar Place Hotel, una fiesta nueva debuta en el jardín de su azotea los viernes por la tarde. Se trata de "Dug's Dance Party!", que invita a los huéspedes de los hoteles a bailar con Dug, de la película "Up" de Pixar.

La Celebración del 70 Aniversario del Disneyland Resort continúa hasta el 9 de agosto de 2026

Este verano, los visitantes pueden seguir celebrando las siete décadas del Lugar Más Feliz del Mundo con experiencias, comida y bebida, artículos a la venta temáticos y entretenimiento que forman parte, por tiempo limitado, de la Celebración del 70 Aniversario del Disneyland Resort, que concluye oficialmente el 9 de agosto de 2026.

Ahorros veraniegos para toda familia en el Disneyland Resort

Este verano hay tanto que ver y hacer por todo el Disneyland Resort que los visitantes pueden aprovechar una amplia variedad de opciones de boletos y ofertas especiales con el fin de planificar sus vacaciones veraniegas para este año. Los visitantes pueden ahorrar también si planean sus visitas con anticipación y son flexibles en las fechas. Las reservaciones para los parques temáticos están disponibles 240 días por adelantado. Algunos días ofrecen boletos desde $104 y una variedad de opciones de precios entre julio y agosto. Las ofertas están disponibles todo el año en DisneylandEspanol.com/ofertas.

Las familias pueden vivir toda la diversión que ofrece el Disneyland Resort a un precio especial gracias a la Oferta de Verano de Boletos para Niños ya a la venta, y por tiempo limitado, para visitas del 22 de mayo al 7 de septiembre de 2026. Los niños de 3 a 9 años pueden visitar tanto Disneyland Park como Disney California Adventure Park por $50 por niño con un boleto Park Hopper de 1 Día. Además, Disneyland Resort se enorgullece de su apoyo histórico a los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y a sus familias, con ofertas especiales y promocionales de boletos para todo el año.

Los visitantes que deseen extender la magia con estadías pueden aprovechar las ofertas de verano en los Hoteles del Disneyland Resort que incluyen hasta un 15% de descuento en estadías de domingo a jueves** del 22 de mayo al 7 de septiembre de 2026.

Los pases anuales Magic Key están disponibles para aquellos visitantes que planeen múltiples estadías a lo largo del año, incluyendo el nuevo Explore Key que permite un acceso en días selectos a lo largo del verano. Para más información, visite Disneyland.com/MagicKey.

Acerca de Disneyland Resort

El Disneyland Resort, en Anaheim, California, cuenta con dos parques temáticos espectaculares —Disneyland Park (el parque temático original de Disney) y Disney California Adventure—, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, el complejo de restaurantes, tiendas y entretenimiento. Los Hoteles del Disneyland Resort son Disney's Grand Californian Hotel & Spa, el Disneyland Hotel —ambas propiedades calificadas con Cuatro Diamantes por la AAA— y Pixar Place Hotel. Cuando Disneyland abrió sus puertas el 17 de julio de 1955 presentó al mundo un nuevo concepto de entretenimiento familiar que sigue haciendo uso de la creatividad, la tecnología y la innovación para que las historias alcancen cotas nuevas y nunca vistas. Abierto cada día, todo el año. Para más información visite Disneyland.com.

Para acceder a un parque, se requiere de una reservación para el parque temático y de un boleto válido para el mismo parque en la misma fecha. Las reservaciones para los Parques son limitadas, están sujetas a disponibilidad y no están garantizadas. Los parques, las atracciones, el entretenimiento, las experiencias, los servicios y las propuestas pueden ser modificadas, limitadas en disponibilidad o no estar disponibles, y estar sujetas a restricciones, cambios o cancelaciones sin previo aviso. La entrada al parque y las propuestas no están garantizadas. Visite DisneylandEspanol.com/actualizaciones para más información sobre su visita al Disneyland® Resort

*Oferta válida solo para niños de 3 a 9 años. Los boletos son válidos para su uso a partir del 22 de mayo de 2026 y los boletos para varios días vencen 13 días después del primer día de uso o el 7 de septiembre de 2026, lo que ocurra primero. Los boletos pueden ser usados en días no consecutivos. Cada día de uso constituye un día completo de uso. Hay un límite de compra de 10 boletos por día. La oferta no puede ser combinada con otras ofertas de boletos o promociones. Sujeto a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso. Las ventas pueden ser pausadas de vez en cuando o canceladas en cualquier momento. Los niños deben estar supervisados. Los visitantes menores de 14 años deben estar acompañados por un visitante mayor de 14 años para acceder a un Parque Temático. Para subir a una atracción, los niños menores de 7 años deben estar acompañados por una persona mayor de 14 años. Se aplican otras normas del parque. Las reservas para los parques temáticos para los titulares de la Oferta de Boletos Infantiles Veraniegos son limitadas en número y están sujetas a la disponibilidad de reservas para los parques asignadas a la Oferta de Boletos Infantiles Veraniegos según lo determine Disney y el aforo del parque temático. La disponibilidad de reservas para los titulares de la Oferta de Boletos Infantiles Veraniegos no está garantizada para ninguna fecha, y puede ser difícil obtener reservas para una fecha en particular, especialmente a medida que se acerca la fecha de vencimiento del boleto. Para garantizar la mejor disponibilidad, haga su reservación con anticipación. En cualquier fecha determinada, puede haber reservaciones para parques disponibles para boletos generales de admisión a los parques temáticos, aunque las reservaciones para parques asignadas a la Oferta de Boletos Infantiles Veraniegos estén completamente reservadas. Los titulares de la Oferta de Boletos Infantiles Veraniegos no tienen derecho a ninguna reservación que Disney ponga a disposición de otros.

**Ahorros basados en el precio sin descuento para la misma estadía en la misma habitación del mismo hotel. La oferta es válida solo para las noches de domingo a jueves del 22 de mayo de 2026 al 7 de septiembre de 2026. Las reservaciones deben llevarse a cabo del 13 de mayo de 2026 al 25 de agosto de 2026; el viaje debe completarse antes del 8 de septiembre de 2026. La oferta no es válida para ciertas habitaciones Concierge ni para suites Signature o Premium. No es válido para Villas de 3 habitaciones o Villas de 2 habitaciones, ni en ciertos hoteles. No es válida en habitaciones ya reservadas. Se requiere de reservaciones por adelantado. Sujeto a disponibilidad ya que el número de habitaciones asignadas para esta oferta es limitado. Excluye tarifas e impuestos aplicables. Límite de dos (2) habitaciones por reservación, y se aplican restricciones de ocupación por habitación. Se aplican cargos adicionales por adulto si hay más de dos (2) adultos por habitación. La oferta no es válida en combinación con otros descuentos u ofertas del hotel. Sujeta a restricciones y puede cambiarse o cancelarse sin previo aviso. Para acceder a un parque temático, se requiere de una entrada y de una reservación por separado para el parque temático para la misma fecha y el mismo parque. DisneylandEspanol.com/actualizaciones para obtener más información sobre la visita al Disneyland® Resort.

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FUENTE Disneyland Resort