Disneyland Resort relanza la noche con el regreso de cuatro espectáculos nocturnos y un nuevo final para el desfile 'Main Street Electrical Parade'

"Main Street Electrical Parade", uno de los espectáculos favoritos desde su debut en 1972, incluye carrozas memorables como el tren clásico, la unidad del tambor y el Dragón Elliot. Este desfile, que cuenta con una banda sonora basada en el tema de música electrónica "Baroque Hoedown", de Jean-Jacques Perrey y Gershon Kingsley, fue el primero en sincronizar sus arreglos musicales exclusivos con cada carroza. La serie de carrozas que forman parte de él han cambiado a lo largo de los años y cada uno de los parques Disney alrededor del mundo han adaptado sus propias versiones.

Para celebrar el 50 aniversario de "Main Street Electrical Parade", Disney Live Entertainment presentará un nuevo e impresionante final celebrando el tema de la unidad en esta nueva y única carroza. Esta imagen de unidad queda reflejada en el concepto creativo de la secuencia final, inspirándose en el diseño original de las carrozas clásicas de "Main Street Electrical Parade" y en el icónico estilo artístico de Mary Blair y "it's a small world". En la carroza, integrada por siete segmentos que miden 118 pies (36 metros) de largo, más de una docena de películas de Walt Disney Animation Studios y Pixar Animation Studios cobran vida, convirtiéndose en una de las más largas y grandes secuencias en la historia del desfile. Estas historias serán interpretadas por miles de luces parpadeantes, con un sonido musical electro-sintético-magnético, y con entrañables personajes en forma de muñecos animados.

Los espectadores que contemplen el desfile a lo largo de su ruta en cada uno de sus lados podrán presenciar escenas diferenciadas de historias clásicas y contemporáneas como "Encanto", "El libro de la jungla (The Jungle Book"), "Raya y el último dragón (Raya and the Last Dragon)", "Aladdin", "Coco", "Mulan", "Brave" y "La princesa y el sapo (The Prince and the Frog"), entre otras. El final también rinde tributo a la tradición del desfile con el regreso del personaje del Hada Azul de "Pinocho (Pinocchio)" y una representación exclusiva del Castillo de la Bella Durmiente que mide 19 pies de altura (casi 6 metros).

En "World of Color", en Disney California Adventure, la animación cobra vida gracias a unas fuentes poderosas que crean una inmensa pantalla de agua. Combinando música, fuego, niebla y efectos de láser con secuencias animadas memorables, "World of Color" inunda los sentidos y sumerge a las audiencias en algunas de las historias favoritas de Disney y Pixar, incluyendo escenas de WALL-E y Eve recorriendo el cosmos, Pocahontas explorando el cauce de un río y Jack Sparrow luchando por el mar. Este espectáculo de gran escala se presenta en un "escenario" masivo de agua, color y luz, más grande que un campo de fútbol y que se extiende por todo Paradise Bay. Además, las fuentes pueden lanzar agua hasta alturas que van de 30 a 200 pies (de 9 a 61 metros), ¡más alto que la cima de Pixar Pal-A-Round!

La inspiración del espectáculo fue el mismo Walt Disney: el nexo de "World of Color" es una banda sonora musical que incluye melodías familiares de Disney y una versión contemporánea del tema de la serie de televisión de los años 1960, "Walt Disney's Wonderful World of Color", escrita por Richard B. y Robert M. Sherman, los compositores ganadores del Oscar® por "it's a small world", "The Tiki Tiki Tiki Room y muchas otras canciones icónicas de Disney.

El espectáculo de fuegos artificiales "Disneyland Forever" es una celebración que se eleva hasta los cielos repleta de pirotecnia reluciente y proyecciones envolventes que acompañan al espectador a través de un viaje que incluye también efectos especiales sorprendentes. El lienzo mágico sobre el que tiene lugar es Main Street, U.S.A., así como otros lugares en Disneyland, transportando a los visitantes desde un Anaheim sembrado de naranjos hasta las historias inmortales de Disney y Pixar. "Disneyland Forever" también presenta dos canciones originales: "Live the Magic" y "Kiss Goodnight", que pone fin al espectáculo y que fue compuesta por la Leyenda Disney Richard B. Sherman.

"Main Street Electrical Parade" y "Disneyland Forever" estarán en Disneyland por tiempo limitado. Desde el 22 de abril y hasta finales de la primavera, "Disneyland Forever" tendrá lugar de viernes a domingo, mientras que las proyecciones del espectáculo de "Mickey's Mix Magic" tendrán lugar de lunes a jueves. Los fuegos artificiales "Disneyland Forever" tendrán lugar cada noche durante el verano. "World of Color" regresará a su horario habitual una vez reinicie sus sesiones.

"Fantasmic!" ilumina la noche a partir del 28 de mayo "

Fantasmic!", que celebra su 30 aniversario en Disneyland en 2022, es el espectáculo nocturno más longevo en la historia de Disney. "Fantasmic!" es un show emotivo que combina imágenes de películas animadas de Disney con una coreografía sincronizada a una conmovedora partitura, todo ello sobre una pantalla de 45 pies de alto (14 metros) y un dragón Maléfico que lanza fuego. Las aguas de Rivers of America cobran vida cuando Mickey Mouse sueña que se ha convertido en el Aprendiz de Brujo y se enfrenta con algunos de los villanos de Disney más legendarios usando el poder de su imaginación. Eventos fantásticos y escenas de Disney como "Fantasia", "El libro de la jungla (The Jungle Book)" y "Pirates of the Caribbean" cobran vida gracias a actores, personajes y efectos especiales y pirotécnicos.

"Fantasmic!" regresará a su horario habitual, a partir del 28 de mayo.

Continúa siendo un momento increíblemente emocionante en Disneyland Resort con el regreso de estos espectáculos nocturnos y una lista de entretenimiento de otras ofertas favoritas de los fanáticos.

