Disponible dès maintenant : La 14ème édition du Guide du Recouvrement International de créances par Atradius Collections

AMSTERDAM, le 14 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'économie mondiale pourraient entraîner des retards de paiement B2B dans le monde entier. La connaissance des pratiques et de la législation propres à chaque pays en matière de recouvrement de créance est nécessaire afin d'augmenter chances de recouvrement et de limiter les pertes. Le Guide du Recouvrement International de créances est un outil indispensable pour les entreprises internationales qui souhaitent améliorer leur recouvrement dans un climat d'incertitude.

Téléchargez votre copie ici: https://atradiuscollections.com/be-fr/publications/recouvrement-international-de-cr%C3%A9ances.html

– Les récentes études menées par Atradius prévoient pour cette année une augmentation de 26% des faillites dans le monde entier, alors que la pandémie de coronavirus plonge l'économie mondiale dans la récession. Cela pourrait entraîner des retards de paiement ou des impayés, dont les conséquences se répercuteront sur toutes les entreprises. Par conséquent, il est donc primordial que chaque entreprise soit informée au mieux, afin de prendre les meilleures décisions en ce qui concerne le recouvrement de leurs créances.

Recourir à des méthodes de paiement étrangères dans des systèmes juridiques étrangers a été l'un des principaux défis en matière de recouvrement de créances à l'étranger. Le Guide du Recouvrement International de créances pourra désormais guider les multinationales à travers les différentes approches de recouvrement de créances dans 50 pays. Du règlement à l'amiable - récupération de créances tout en conservant ses relations commerciales - aux procédures judiciaires - recours à la législation locale pour recouvrer plus efficacement ses factures impayées - le Guide du Recouvrement International fournit toutes les informations utiles et une réelle expertise en matière de recouvrement.

Depuis son lancement, le Guide du Recouvrement International de créances a gagné la confiance des entreprises du monde entier. Il est très vite devenu une source d'informations indispensable pour mener à bien sa stratégie de recouvrement. Dans les circonstances économiques actuelles, c'est un outil indispensable à toute entreprise souhaitant protéger au mieux sa trésorerie.

"Dans ce manuel, nos avocats et collectors partagent une grande partie de leur savoir et de leur expérience. Je suis sure que vous y trouverez des informations utiles et détaillées afin de prendre les meilleures décisions en ce qui concerne le recouvrement de vos créances," déclare Rudi de Greve, Global Operations Officer chez Atradius Collections.

La 14ème édition du Guide du Recouvrement International de créances est disponible en cliquant-ici: https://atradiuscollections.com/be-fr/publications/recouvrement-international-de-cr%C3%A9ances.html

A propos d'Atradius Collections

Avec une présence dans 33 pays, Atradius Collections propose des services de recouvrement de créances commerciales dans 96% des pays du monde. Sa large gamme de services, du précontentieux aux procédures amiables, judiciaires et collectives, permet aux entreprises de recouvrer leurs créances impayées à travers le monde. Atradius est membre du Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), un des principaux assureurs dans le monde entier.

