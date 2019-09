Dispositivo Occlutech AFR para insuficiência cardíaca obtém aprovação de marcação CE

SCHAFFHAUSEN, Suíça, 6 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Occlutech AG anunciou hoje que seu regulador de fluxo atrial, o dispositivo Occlutech AFR, obteve aprovação de marcação CE, o que libera sua venda no mercado europeu regulado pela CE. O Occlutech AFR é a próxima geração de dispositivos de comunicação intra-atrial, destinados ao tratamento dos sintomas de insuficiência cardíaca, por descomprimir a pressão intra-atrial anormal. Ele é colocado no septo, entre o átrio esquerdo e o átrio direito, em um procedimento minimamente invasivo. É fabricado em tamanhos diferentes, possibilitando com isso um tratamento individualizado único, orientado para o paciente.

Na Europa e em todo o mundo, milhões de pacientes sofrem de insuficiência cardíaca e centenas de milhares morrem desse problema de saúde todos os anos. Muitos desses pacientes sofrem um débito cardíaco crescente, que se origina no mau funcionamento do coração esquerdo. Consequentemente, o átrio esquerdo se dilata e se torna sobrecarregado em volume e pressão. Isso leva ao sintoma clínico mais importante da insuficiência cardíaca, isto é, congestão pulmonar e falta de ar. Ao colocar o dispositivo Occlutech AFR no septo e criar uma abertura no septo atrial restritiva, por manter o tamanho correto da comunicação criada, a pressão intracardíaca é substancialmente reduzida, melhorando, portanto, a função do coração.

"Com a aprovação da marcação CE do Occlutech AFR, estamos dando outro grande passo para nos tornarmos uma provedora de terapia para cardiopatias congênitas e estruturais de múltiplas franquias", disse a copresidente-executiva da Occlutech AG, Sabine Bois. Ela disse ainda: "O Occlutech AFR, com sua eficácia, versatilidade, conveniência e segurança tem o potencial real de revolucionar a maneira com que os pacientes de insuficiência cardíaca são tratados".

A Occlutech é uma das principais empresas em seu campo, com diversos produtos importantes, incluindo oclusores para PFO e oclusores para ASD avançados, entre outros. A Occlutech comercializa produtos para cardiopatias congênitas e estruturais em mais de 80 países e mantém unidades de fabricação e de pesquisa e desenvolvimento em Jena, Alemanha, e Istambul, Turquia. A Occlutech desenvolveu muitos produtos e tecnologias novos para melhorar o tratamento de pacientes nessas áreas e em áreas relacionadas. (www.occlutech.com)

