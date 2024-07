Distinction mondiale pour Piraeus Bank lors de la remise des Prix d'Excellence Euromoney 2024

ATHÈNES, Grèce, 25 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Piraeus Bank est fière d'annoncer avoir reçu trois prix internationaux prestigieux lors des Prix d'Excellence Euromoney 2024 (Euromoney Awards for Excellence 2024). Lors de la cérémonie, qui s'est déroulée le 18 juillet 2024 à Londres, Piraues Bank a reçu le prix « Meilleure transformation bancaire au monde » ("The World's Best Bank Transformation"), en reconnaissance de son histoire de redressement. Cette distinction souligne le parcours réussi de la Banque, marqué par une refonte stratégique et un retour à la rentabilité, alimenté par des solutions numériques innovatrices, des services orientés vers le client et des pratiques soutenables.

M. Christos Megalou, PDG de Piraeus Bank, a déclaré : « Cette reconnaissance internationale à l'occasion de la remise des Prix d'Excellence Euromoney 2024 témoigne de notre orientation stratégique inébranlable vers l'excellence, l'innovation et les pratiques bancaires éthiques. Il s'agit d'une distinction prestigieuse qui reconnaît l'effort collectif et le dévouement de tous les employés de Piraeus et qui renforce notre détermination à maintenir la dynamique positive de la Banque, en créant de la valeur durable pour nos clients, notre personnel, nos actionnaires et l'ensemble de la communauté ».

Piraeus Bank a été désignée la « Meilleure Banque de Grèce » ("Best Bank in Greece"), pour la deuxième année consécutive, en récompense du rôle prépondérant de la Banque à l'intérieur du système financier grec. L'évaluation a été réalisée par les rédacteurs expérimentés d'Euromoney, en tenant compte des résultats financiers remarquables, de l'amélioration constante des indicateurs clés de la Banque et de la mise en œuvre cohérente de son plan stratégique. En outre, Piraeus Bank a reçu le prix « Meilleure Banque de Grèce pour la responsabilité d'entreprise » ("Best Bank in Greece for Corporate Responsibility") pendant la même cérémonie, en reconnaissance du programme pionnier de responsabilité sociale d'entreprise de la Banque, "EQUALL - For a Society of Equal People", qui réaffirme l'engagement stratégique de Piraeus Bank à encourager la contribution sociale et à générer un impact social positif.

Les Prix d'Excellence Euromoney, créés en 1992, ont été les premiers du genre dans le secteur bancaire mondial et continuent d'établir la norme. Ces prix prestigieux sont le résultat d'un processus rigoureux de recherche et d'entrevues déroulé pendant trois mois et impliquant 600 banques de plus de 100 pays, lequel est évalué par un panel de juges.