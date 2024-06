Diversité de l'implication et du bien-être des salariés dans les différents pays de la région subsaharienne

WASHINGTON, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le dernier rapport de Gallup State of the Global Workplace révèle que l'implication mondiale des salariés a stagné et que leur bien-être a diminué en 2023, après plusieurs années de progression constante. Il en résulte que la majorité des salariés dans le monde continuent de lutter au travail et dans la vie, ce qui a des conséquences directes sur la productivité organisationnelle.

Les résultats révèlent une image diversifiée et complexe dans les différentes nations de la région subsaharienne, en fonction de plusieurs paramètres. Le rapport montre qu'un salarié sur cinq dans la région subsaharienne est impliqué dans son travail, contre une moyenne mondiale de 23 %. En Afrique du Sud, 29 % sont impliqués ; en Tanzanie, 31 % et au Kenya, 18 %, mais le Sénégal affiche des taux nettement plus élevés à 40 %.

Le rôle du travail dans la santé mentale et le bien-être des employés

L'implication des salariés est un facteur important dans l'expérience globale de la vie. Les problèmes de santé mentale ne sont pas tous liés au travail, mais le travail est un facteur dans l'évaluation de la vie et des émotions quotidiennes. La prise en charge de la santé mentale des salariés passe en partie par un soutien à l'épanouissement dans la vie et par l'implication dans le travail.

En Afrique subsaharienne, près de la moitié des salariés (48 %) déclarent avoir subi beaucoup de stress la veille, ce qui représente une augmentation de deux points de pourcentage par rapport à 2022 et un taux supérieur au taux mondial de 41 %. En Afrique du Sud, 32 % des salariés déclarent subir du stress, contre 34 % au Kenya, 46 % au Sénégal et 40 % en Zambie, ce qui est beaucoup plus élevé que les 25 % de salariés au Zimbabwe.

Le taux régional de 28 % de personnes souffrant de tristesse est supérieur au taux mondial de 22 %, mais la situation est assez nuancée dans l'ensemble de la région. Alors qu'en Afrique du Sud et au Sénégal, 20 % des salariés déclarent avoir été très tristes la veille, ils sont 23 % au Kenya, 24 % en Tanzanie, 28 % en Zambie, 36 % en Gambie et 37 % au Togo. Le taux de tristesse est nettement inférieur à Maurice (15 %) et en Namibie (16 %), alors qu'il est beaucoup plus élevé en Guinée (49 %).

Gallup constate que 20 % des salariés dans le monde ont beaucoup souffert de la solitude la veille. L'isolement social et la solitude chronique ont un effet dévastateur sur la santé physique et mentale, mais le travail lui-même diminue le sentiment de solitude. En général, les adultes qui travaillent se sentent moins seuls que la moyenne mondiale.

Les résultats montrent que l'Afrique subsaharienne se classe au deuxième rang des régions où le pourcentage de salariés souffrant de solitude est le plus élevé. Près d'une personne sur trois dans la région (28 %) s'est sentie très seule la veille, contre 22 % au niveau mondial.

Le deuxième plus faible pourcentage régional de salariés épanouis

L'indicateur de bien-être de Gallup mesure l'évaluation globale de la vie en combinant l'autoréflexion sur le présent et l'avenir. Par rapport au taux mondial indiquant que 34 % des salariés prospèrent dans leur vie en général, en Afrique subsaharienne, ils ne sont que 17 %.

Bien au-dessus de la moyenne régionale, 32 % d'entre eux sont épanouis en Afrique du Sud et 27 % au Sénégal, tandis qu'ils sont moins nombreux au Kenya (16 %) et en Tanzanie (14 %). Seuls 8 % d'entre eux sont épanouis en Sierra Leone.

Les tendances négatives dans les évaluations de la vie correspondent à une baisse de la confiance des salariés à l'égard des marchés de l'emploi de plusieurs pays. Alors que 49 % des habitants de la région pensent que la période est propice pour trouver un emploi, ce qui représente une diminution d'un point de pourcentage par rapport à l'année dernière, 75 % d'entre eux sont à l'affût ou en recherche active d'un nouvel emploi. Ce taux dépasse largement le taux mondial de 52 %.

En Afrique du Sud, cependant, un peu plus de la moitié des salariés (56 %) sont à l'affût d'opportunités ou en recherche active d'un nouvel emploi. Au Kenya, 81 % des salariés déclarent le faire, 88 % en Sierra Leone, 68 % au Sénégal, 63 % en Namibie et 71 % au Ghana.

Le monde du travail a changé depuis 2020. L'essor du travail hybride pour les salariés qui peuvent travailler à distance a compliqué la gestion du personnel. Lorsque les organisations augmentent le nombre de salariés impliqués dans leur travail, elles améliorent de nombreux résultats organisationnels. Les entreprises africaines disposent encore d'un vaste potentiel en matière de mobilisation et de bien-être des salariés, mais la diversité des résultats confirme que les facteurs sous-jacents peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre.

À propos de Gallup

Gallup fournit des analyses et des conseils pour aider les dirigeants et les organisations à résoudre leurs problèmes les plus urgents. Forte de plus de 80 ans d'expérience et de son envergure mondiale, Gallup en sait plus sur les attitudes et les comportements des employés, des clients, des étudiants et des citoyens que n'importe quelle autre organisation dans le monde.

Contact pour les médias :

[email protected]