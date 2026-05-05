Dividendo del Grupo Adecco 2026: anuncio de las condiciones finales

Anuncio ad hoc de conformidad con el art. 53 de las Reglas de Cotización de SIX Swiss Exchange.

Comunicado de prensa del grupo

Tasa de participación en el dividendo en acciones del 53,01 %

Precio de referencia de la acción: 18,02 CHF, con un precio de emisión de 16,94 CHF

Se emitirán 5.268.324 nuevas acciones

ZÚRICH, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La Junta General Anual del Grupo Adecco, celebrada el 15 de abril de 2026, ofreció a sus accionistas la opción de recibir el dividendo de 2025 en efectivo o en nuevas acciones del Grupo Adecco.

El Grupo Adecco anuncia hoy que el 53,01 % del dividendo correspondiente al ejercicio económico 2025 se pagará en forma de nuevas acciones de Adecco Group AG, mientras que el 46,99 % restante se abonará en efectivo.

El precio de referencia de las acciones se fijó en 18,02 CHF, basándose en el precio medio diario ponderado por volumen de las acciones existentes de Adecco Group AG negociadas en la bolsa SIX Swiss Exchange entre el 21 de abril de 2026 y el 4 de mayo de 2026. El precio de emisión de las nuevas acciones, de 16,94 CHF, se fijó con un descuento del 6,0 % respecto al precio de referencia, lo que dio como resultado una relación de conversión de 16,940.

Se emitirán 5.268.324 nuevas acciones de Adecco Group AG mediante una ampliación de capital para el pago de dividendos en acciones. La entrega de las nuevas acciones y el pago total de dividendos en efectivo, por un importe de 79 millones de francos suizos, está previsto para el 7 de mayo de 2026.

Denis Machuel, consejero delegado del Grupo Adecco, dijo:

"Estamos satisfechos con la acogida de nuestro dividendo en acciones y agradecemos a nuestros accionistas su colaboración y apoyo a la estrategia del Grupo. Seguimos centrados en garantizar una política de dividendos atractiva y sostenible, que genere rentabilidades atractivas para nuestros accionistas, al tiempo que mantenemos la flexibilidad financiera necesaria para invertir en nuestros elementos diferenciadores competitivos y priorizar la reducción del endeudamiento".

El Grupo Adecco presentará sus resultados del primer trimestre el 13 de mayo de 2026.

El Grupo Adecco es la empresa líder mundial en talento y experiencia tecnológica. Nuestro propósito es construir un futuro laboral para todos. A través de nuestras tres unidades de negocio globales —Adecco, Akkodis y LHH— presentes en 60 países, impulsamos la empleabilidad sostenible y a lo largo de la vida, ofrecemos soluciones digitales y de ingeniería para impulsar la transformación de la Industria Inteligente y capacitamos a las organizaciones para optimizar su personal. El Grupo Adecco predica con el ejemplo y está comprometido con el fomento de la empleabilidad sostenible y el apoyo a economías y comunidades resilientes. Adecco Group AG tiene su sede en Zúrich, Suiza (ISIN: CH0012138605) y cotiza en la Bolsa de Valores SIX Swiss Exchange (ADEN).

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