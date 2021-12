Divine Soul Yoga fait une découverte capitale ; une inversion des signes du vieillissement des cellules humaines avec une augmentation de 57 % de la longueur des télomères

NEW DELHI, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Des scientifiques et des chercheurs du monde entier ont entrepris des études approfondies au cours des dernières décennies pour prouver que le yoga et la méditation peuvent améliorer la santé et le bien-être des individus. Cependant, Divine Soul Yoga (DSY) a fait un pas de géant dans le traitement anti-âge et la guérison en mesurant la longueur des télomères. La longueur des télomères est le bouclier protecteur de chaque cellule du corps humain, qui représente l'âge biologique des êtres humains. L'expérience initiale démontrait qu'en suivant le programme de jeunesse éternelle, méditation et guérison de DSY, la longueur des télomères pouvait être augmentée d'environ 57 %. L'étude a révélé que le processus de vieillissement biologique pouvait être ralenti dans le corps humain par le yoga et la guérison, ou que l'âge pouvait être inversé en augmentant la longueur de télomère. En outre, la guérison cellulaire peut aider résoudre les problèmes liés à l'âge, l'ADN, ou même l'auto-immunité dans le corps.