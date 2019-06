Divisões empresariais da Merck sediadas em Massachusetts incluídas na lista dos 'melhores lugares para se trabalhar' pelo Boston Business Journal

DARMSTADT, Alemanha, 20 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Merck, uma empresa líder em ciências e tecnologia, anunciou hoje que as divisões empresariais sediadas em Massachusetts foram selecionadas pelo Boston Business Journal para a lista anual dos "melhores lugares para se trabalhar". A Merck foi escolhida com base nas respostas do levantamento preenchido pelos funcionários.

"O reconhecimento reflete nosso compromisso com o desenvolvimento de uma cultura onde nosso talento possa florescer e onde se possa desfrutar de carreiras gratificantes, particularmente em Boston, um dos centros de biotecnologia mais competitivos do mundo", disse Chris Ross, porta-voz das divisões empresariais da Merck sediadas nos Estados Unidos. "Continuaremos a trabalhar arduamente para atrair os melhores talentos, garantir que as mulheres tenham acesso ao caminho para a liderança e ajudar a assegurar que a área de Boston continue a ser um ótimo lugar para trabalhar e viver."

Esse é o 17o ano que o Boston Business Journal publicou a lista dos melhores lugares para se trabalhar, e a primeira vez que a Merck venceu tendo todos os três setores dos Estados Unidos sediados em Massachusetts representados. A empresa ganhou na categoria de porte extragrande e foi uma de apenas nove empresas vencedoras desse porte. A lista dos melhores lugares para se trabalhar presta uma homenagem aos principais empregadores da área que superam os padrões para promover um ambiente de trabalho agradável e produtivo baseando-se nos resultados de um levantamento interno dos funcionários.

As companhias nomeadas na lista dos melhores lugares para se trabalhar nesse ano foram divididas em cinco categorias diferentes: micro porte (20 a 49 funcionários), pequeno porte (50 a 99 funcionários), médio porte (100 a 249 funcionários), grande porte (250 a 999 funcionários) e de porte extragrande (acima de 1.000 funcionários). A Merck conta com aproximadamente 2.900 funcionários em Massachusetts.

Os levantamentos do Boston Business Journal e a subsequente pontuação das respostas foram fornecidos em parceria com a Quantum Workplace.

Siga Merck no Twitter @Merckgroup, no Facebook @merckgroup e no LinkedIn.

Todos os comunicados de imprensa da Merck são distribuídos por e-mails assim que disponibilizados no website da Merck. Acesse www.merckgroup.com/subscribe para inscrever-se on-line, alterar sua seleção ou interromper o serviço.

Sobre a Merck

A Merck, uma empresa líder em ciência e tecnologia, opera nas áreas de saúde, ciências da vida e materiais de alto desempenho. Cerca de 52.000 funcionários trabalham para fazer uma diferença positiva no dia a dia de milhões de pessoas através da criação de maneiras de viver mais alegres e mais sustentáveis. A Merck está presente em todos os lugares, desde o avanço nas tecnologias de edição de genes e a descoberta de formas exclusivas de tratar as doenças mais complexas até a habilitação da inteligência de dispositivos. Em 2018, a empresa gerou vendas no valor de €14,8 bilhões em 66 países.

A exploração científica e o empreendedorismo responsável têm sido fundamentais para os avanços tecnológicos e científicos da Merck. É assim que a Merck prospera desde sua fundação em 1668. A família fundadora continua a ser a proprietária majoritária da empresa de capital aberto. A Merck detém os direitos globais do nome e da marca "Merck". As únicas exceções estão nos Estados Unidos e no Canadá, onde os setores da empresa operam como EMD Serono na área de cuidados da saúde, MilliporeSigma na área de ciências da vida e EMD Performance Materials.

FONTE Merck

Related Links

http://www.merckgroup.com



SOURCE Merck