Divulgada edição de 2020 de QS Graduate Employability Rankings

LONDRES, 19 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A QS Quacquarelli Symonds, consultora internacional do setor de ensino superior, anunciou as 500 melhores universidades do mundo para promover a empregabilidade de seus graduados. A 2020 QS Graduate Employability Rankings apresenta dados rigorosos, independentes e de múltiplas variáveis sobre a relação entre a escolha da universidade e seus efeitos na carreira. Com isso, atende à demanda cada vez maior dos alunos em busca de informações sobre as possíveis vantagens que sua educação pode oferecer, em termos de empregabilidade.

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês) está em primeiro lugar. A Universidade de Stanford em 2o, e a Universidade da Califórnia – Los Angeles (UCLA) em 3º. A classificação traz disparidades significativas entre os ranking gerais da QS, QS World University Rankings, e essa edição. Em particular, as melhores universidades da Ásia superaram as principais instituições da Europa continental. Portanto, as classificações revelam que não existe um paralelo perfeito entre uma universidade de pesquisa e com excelente reputação e uma universidade que é excelente para promover a carreira dos graduados.

Para explorar a relação entre universidade e nível de empregabilidade, a QS usa um método exclusivo de cinco critérios que captura a posição de cada instituição entre 44.000 empregadores em todo o mundo, dados das universidades (alma mater) que frequentaram mais de 29.000 pessoas altamente bem-sucedidas, parcerias entre as instituições e os setores específicos, presença do empregador no campus, e taxa de emprego de graduados ajustada de acordo com o local.

Sumário Executivo

O MIT mantém a dupla honra de ser tanto o número um do mundo no período geral da QS quanto o número um para empregabilidade;

é o maior depósito de informações críticas de empregadores sobre a qualidade dos graduados; A principal universidade da Ásia é a Universidade de Tsinghua, na China continental, e está classificada em 6 o lugar, seguida pela Universidade de Hong Kong (9 o ), Universidade de Pequim (19º), Universidade de Tóquio (23 o ) e a Universidade Nacional de Cingapura (24 o );

(33º), e o Tecnológico de Monterrey, no México (40º), ambas entre as 50 melhores universidades; A principal universidade da Europa continental é o Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH Zurich), da Suíça, classificado em 17º lugar;

As principais universidades do Reino Unido são Cambridge (8o) e Oxford (10o);

QS Graduate Employability Rankings 2020: Top 10 Globais Ranking 2020 Ranking 2019

QSWUR 2020 Instituição Local 1 1 1 MIT EUA 2 2 2 Universidade de Stanford EUA 3 2 35= Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA) EUA 4 5 42 Universidade de Sydney Austrália 5 4 3 Universidade de Harvard EUA 6 9 16 Universidade de Tsinghua China 7 6 38 Universidade de Melbourne Austrália 8 7 7 Universidade de Cambridge Reino Unido 9 13 25= Universidade de Hong Kong (HKU) Hong Kong 10 10 4 Universidade de Oxford Reino Unido © QS Quacquarelli Symonds 2004-2019

O método de classificação pode ser acessado em https://www.topuniversities.com/employability-rankings/methodology. O ranking completo pode ser acessado em www.TopUniversities.com

