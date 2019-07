Dixon lidera la barrida de Honda en el podio en Mid-Ohio

En las vueltas finales, Dixon tuvo que lidiar con un grupo de autos que iban a la zaga y que trataban de recuperar terreno, y con los rivales Rosenqvist, Hunter-Reay y Newgarden, que se acercaban rápidamente. En la vuelta final, Dixon y Rosenqvist tuvieron un contacto ligero en el Giro 2, mientras Hunter-Reay y Newgarden tenían un contacto más fuerte al salir de la esquina, que envió a Newgarden a la zona de gravilla y a un final en el 11º lugar. Rosenqvist continuó retando a su compañero de equipo durante el resto de la vuelta, pero quedó justo detrás de él en el final. No obstante, el segundo lugar es su mejor final en su temporada como novato de la Serie IndyCar y su primer resultado en el podio.

Hunter-Reay sobrevivió el contacto en la última vuelta con Newgarden para terminar tercero, en su segundo final de podio del año y el primero desde el Circuito de las Américas. Aunque no figuró en la batalla por la victoria, el final de Rossi en quinto lugar fue su décimo resultado entre los cinco mejores de 2019, mientras sigue compitiendo con Newgarden por el Campeonato de Pilotos del IndyCar.

Una gran muchedumbre, en la que había aproximadamente 10,000 asociados de Honda de diversas instalaciones de la región central de Ohio, llenó el circuito asfaltado de 2.258 millas de Mid-Ohio mientras la carrera de 90 vueltas se realizaba sin advertencias de cautela por segundo año seguido.

Lo que viene

La Serie NTT IndyCar ahora toma dos semanas de receso antes de la carrera final en super autódromo de la temporada de 2019, la Pocono 500 de ABC Supply Co., Inc., del 18 de agosto, en la singular Pocono Raceway de tri-óvalo de 2.5 millas en Long Pond, Pensilvania.

Citas

Scott Dixon (Chip Ganassi Racing Honda) Empezó en el octavo puesto, terminó en el primero, segunda victoria de 2019, 46ª victoria del IndyCar en su carrera, sexta victoria en Mid-Ohio: "Hombre, eso fue una locura. Me sentí un poco mal por [el compañero de equipo] Felix [Rosenqvist], tuvimos que hacerle algunas maniobras, sin duda, en las últimas vueltas. No había nada más que pudiera hacer. Si no fuera su compañero de equipo, ¡creo que me habría fastidiado! Pero hay mucho respeto. Pero Felix va a tener una tonelada de victorias [en su carrera]. Fuimos demasiado agresivos al usar un segundo juego de 'Reds' [neumáticos Firestone alternativos, más suaves], pero resistieron al final. Un crédito enorme al equipo de PNC y a Honda. Hicieron un trabajo fenomenal con la estrategia y al mejorar al auto para la carrera. Esto ayuda de verdad a nuestro empeño por ganar el campeonato, así que estoy muy orgulloso de que hayamos triunfado hoy".

Felix Rosenqvist (Chip Ganassi Racing Honda) Empezó en el sexto puesto, terminó en el segundo, mejor final en la temporada de la Serie IndyCar como novato, primer final de podio: "Chip [Ganassi, el dueño del equipo] nos dejó competir [por la victoria], y eso fue lo correcto. Hubo un buen par de vueltas [finales]. Primero, tuve que pasar el tráfico de los rezagados, y después tuve que alcanzar a Scott [Dixon]. Hubo cierta falta de entendimiento en la última vuelta, y nos tocamos un poco, pero competimos duro y limpio en el último par de esquinas. Casi le gané allí, pero al final es un podio fantástico para Chip Ganassi Racing".

Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport Honda) Empezó en el décimo puesto, terminó en el tercero para completar la barrida de 1-2-3 de Honda en el podio: "Estábamos empujando duro de verdad aquí en el final, y al ver lo rápido que nos estábamos acercando a [Scott] Dixon y [Felix] Rosenqvist, pensé, hombre, aquí puede ganar cualquiera. Increíble estrategia de este equipo #28 de DHL Honda. Estábamos pisándoles los talones a estos chicos. Obviamente, felicidades a Ganassi [Racing]. Corrieron una gran carrera, buena estrategia, y nos estábamos acercando, pero nos quedamos un poco atrás. Si seguimos tocando a la puerta así, ganaremos muchas victorias. Fue agradable volver en forma a donde debemos estar".

Ted Klaus (presidente de Honda Performance Development) sobre la victoria de hoy en la Serie Honda IndyCar en Mid-Ohio: "Qué día tan grandioso para Honda Racing en todo el mundo. Aparte de la emocionante victoria de Fórmula Uno de esta mañana, tuvimos una impresionante barrida de 1-2-3 aquí en el Honda Indy 200, nuestra segunda barrida de podio en la Serie IndyCar de la temporada. Agradecemos la gran asistencia y el apoyo de todos nuestros asociados en Ohio hoy; y esperamos sinceramente que todos los asociados de Honda compartan nuestro júbilo y nuestro orgullo por estos éxitos".

Honda Indy 200 de la Serie NTT IndyCar Circuito: Mid-Ohio Sports Car Course (pista de carreras de 2.258 millas) Lexington, Ohio Ganador de 2017: Alexander Rossi (Andretti Autosport) promedio de 116.957 mph Tiempo: Mayormente soleado, ventoso, caliente, 86 grados F

Los 10 mejores resultados de la carrera: Final Inicio Piloto Equipo Fabricante Vueltas Notas 1. 8. Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 90 115.837 mph de promedio 2. 6. Felix Rosenqvist-R Chip Ganassi Racing Honda 90 +0.0934 segundos 3. 10. Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 90

4. 1. Will Power Team Penske Chevrolet 90

5. 2. Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 90

6. 4. Simon Pagenaud Team Penske Chevrolet 90

7. 13. Spencer Pigot Ed Carpenter Racing Chevrolet 90

8. 7. Colton Herta-R Harding Steinbrenner Honda 90

9. 15. Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda 90

10. 9. Jack Harvey Meyer Shank Racing Honda 90

Otros resultados de Honda 11. 5. Sebastien Bourdais DCR con Vasser-Sullivan Honda 90 Compitiendo 12. 14. Santino Ferrucci-R Dale Coyne Racing Honda 90 Compitiendo 15. 19. Marco Andretti Andretti Autosport Honda 89 Compitiendo 19. 17. Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Honda 89 Compitiendo 21. 20. Zach Veach Andretti Autosport Honda 90 Compitiendo 22. 11. James Hinchcliffe Arrow Schmidt Peterson Honda 87 Compitiendo 23. 5. Marcus Ericsson-R Arrow Schmidt Peterson Honda 2 No terminó – contacto

