Dixon y Ericsson alcanzan el 1-2 para Honda en Detroit

Marcus Ericsson, veterano de Formula One, pero novato en coches Indy, alcanzó el segundo lugar en su Arrow Schmidt Peterson Motorsports Honda, su mejor posición en esta temporada. Ericsson fue consistentemente uno de los pilotos más rápidos de la "parada en boxes temprana" y se abrió camino desde su 12a posición en la parrilla de salida hasta el segundo lugar a mitad de la carrera, en la vuelta 35. En las vueltas finales, aunque no pudo desafiar a Dixon por la victoria, Ericsson mantuvo fácilmente a raya a Will Power, excampeón de la serie, para conservar el segundo lugar.

Los pilotos de Honda reclamaron hoy nueve de las 10 primeras posiciones finales, y Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi y Marco Andretti, compañeros de equipo con Andretti Autosport, terminaron en los lugares cuarto al sexto, respectivamente. Hunter-Reay logró mantenerse a la cabeza de la competencia inter-equipo a pesar de un neumático trasero desinflado durante las tres vueltas finales.

Graham Rahal, arrancó en el último lugar, el 22, luego de problemas con la trasmisión en la clasificatoria, y también empleó la estrategia de dos paradas en boxes usada con tanto éxito por Dixon, terminando en séptimo lugar luego de una carrera enérgica desde lo último del campo. Zach Veach cruzó la línea de meta con su Andretti Autosport Honda en octavo lugar por segundo día consecutivo.

Sebastien Bourdais terminó noveno, a pesar de los daños sufridos por su Honda en el frente y en los alerones delanteros después de un contacto con Spencer Pigot en la vuelta 13. El equipo Dale Coyne de Bourdais pudo reparar los daños y mantenerlo en la misma vuelta que el líder, y luego el piloto corrió una impresionante recuperación. Su compañero de equipo Santino Ferrucci fue otro novato de la IndyCar Series que brilló hoy y lideró durante 20 vueltas – la mayor cantidad de vueltas luego de Dixon – antes de terminar en 10o lugar.

Las cinco semanas de eventos consecutivos durante los fines de semana de mayo y junio de la IndyCar concluyen la próxima semana cuando la serie tome dirección sur a Dallas-Fort Worth para la Novena Ronda y la primera carrera nocturna de la temporada de 2019, la DXC Technology 600 en el Texas Motor Speedway, el sábado 8 de junio.

Citas

Scott Dixon (Andretti Autosport Honda), comenzó en sexto lugar, terminó primero; primera victoria de la IndyCar Series de 2019, 45a victoria de su carrera: "La mayor parte de la carrera consistió en mantener la temperatura de los neumáticos [durante las banderas de precaución]. Fue una situación muy complicada, especialmente con los 'blacks' [neumáticos principales con compuesto más duro] cuando ya llevaban algunas vueltas. No tengo palabras suficientes para agradecer al equipo de PNC Bank. Ayer tuve un día difícil [debido a la colisión en la carrera del sábado] y hoy me dolía bastante la cabeza y mi muñeca también estaba muy adolorida después de esa colisión. Yo solo me preocupé por mantener las ruedas girando y ellos se encargaron de toda la estrategia. La estrategia fue la que permitió la victoria y es una sensación muy buena. Estoy feliz por Honda y por todo el equipo de PNC. Ganamos en Detroit, es algo magnífico".

Marcus Ericsson (Arrow Schmidt Peterson Honda), comenzó en el puesto 12o, terminó segundo; mejor resultado en su temporada como novato en IndyCar: "Fue increíble. Mi primer podio desde 2013 [corriendo en GP2]. Solo tengo que agradecer a todos en Arrow SPM y Honda por su trabajo tan duro todo el año. Como sabe, tuvimos una gran dosis de mala suerte al inicio de la temporada, y también cometí algunos errores. Pienso que haber obtenido por fin un resultado como este y estar en el podio, es una magnífica recompensa por todo el esfuerzo. Ahora podemos continuar a partir de aquí".

Ted Klaus (presidente, Honda Performance Development), sobre la segunda carrera del fin de semana hoy en Detroit: "Fue algo magnífico ver como Scott Dixon y todo el equipo de Chip Ganassi se sacudieron de encima los efectos del choque en la carrera de ayer y tuvieron un desempeño perfecto hoy. Fue un esfuerzo de todo el equipo y una victoria extremadamente merecida. Felicidades también para Marcus Ericsson por su segundo lugar en la carrera de hoy. Parece que ha encontrado su hogar aquí en las carreras de coches Indy y estamos muy felices de tenerlo pilotando para nosotros. Por último, un reconocimiento a toda voz a Santino Ferrucci por liderar durante 20 vueltas hoy y por mostrar seguridad y madurez mientras estuvo de líder. Este fue un excelente fin de semana para Honda, Acura y HPD, con victorias en IMSA, IndyCar y Baja 500. Ahora nos enfocaremos hacia Texas la próxima semana".

Grand Prix de Detroit NTT IndyCar Series Circuito: Belle Isle Park (circuito urbano temporal de 2.35 millas) Detroit, Michigan Ganadores en 2018: Scott Dixon (Chip Ganassi Racing Honda), velocidad promedio 99.285 mph, Carrera 1, sábado

Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport Honda), velocidad promedio 105.176 mph, Carrera 2, domingo Clima: Parcialmente soleado, apacible, 70 grados F



Resultados, 10 primeros lugares de la carrera: Terminó Comenzó Piloto Equipo Fabricante Vueltas Notas 1. 4. Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 70 Mph promedio 2. 12. Marcus Ericsson-R Arrow Schmidt Peterson Honda 70 +1.9419 segundos 3. 11. Will Power Team Penske Chevrolet 70

4. 15. Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 70

5. 2. Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 70

6. 19. Marco Andretti Andretti Autosport Honda 70

7. 22. Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda 70

8. 3. Zach Veach Andretti Autosport Honda 70

9. 9. Sebastien Bourdais DCR with Vasser-Sullivan Honda 70

10. 17. Santino Ferrucci-R Dale Coyne Racing Honda 70

Otros resultados de Honda 12. 4. Colton Herta-R Harding Steinbrenner Rcg Honda 70 Corriendo 13. 16. Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Honda 70 Corriendo 17. 7. Felix Rosenqvist-R Chip Ganassi Racing Honda 58 No terminó – choque 18. 5. James Hinchcliffe Arrow Schmidt Peterson Honda 52 No terminó – contacto

