Dixon y Herta de Honda terminan 1-2 en Toronto

Dixon superó a Herta cuando la dupla salió del carril de boxes tras la primera ronda de paradas programadas para el grupo primario. A partir de ahí, el seis veces campeón de la serie permaneció al mando. La victoria de hoy lo llevó a empatar con Mario Andretti en el segundo lugar en la lista de ganadores de todos los tiempos de la IndyCar, superados únicamente por la leyenda de carreras A.J. Foyt.

Por su parte, Herta afrontó un fuerte desafío de Felix Rosenqvist en las vueltas de cierre para terminar segundo, su mejor resultado desde que ganó el Gran Premio de Indianápolis a principios de esta temporada. La dupla Rahal Letterman Lanigan de Graham Rahal y Christian Lundgaard también hizo una sólida demostración para Honda, donde Rahal avanzó desde la 14.o posición en la grilla para terminar cuarto, mientras que Lundgaard lideró el contingente de cinco conductores novatos con un resultado de octavo lugar.

Resultados de la carrera Honda Indy Toronto • 1.o Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda • 2.o Colton Herta Andretti Autosport Honda • 4.o Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda • 5.o Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda • 6.o Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda • 7.o Simon Pagenaud Meyer Shank Racing Honda • 8.o Christian Lundgaard-N Rahal Letterman Lanigan Honda • 12.o David Malukas-N Dale Coyne Racing con HMD Honda • 16.o Romain Grosjean Andretti Autosport Honda • 17.o Helio Castroneves Meyer Shank Racing Honda • 18.o Devlin DeFrancesco-N Andretti Autosport Honda • 19.o Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Honda • 21.o Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing Honda • 23.o Alexander Rossi Andretti Autosport Honda (no terminó por contacto) • 26.o Takuma Sato Dale Coyne Racing con RWR Honda [no terminó por contacto] N: Novato

Declaraciones

Scott Dixon (#9 de Chip Ganassi Racing Honda), ganador de la carrera, primera victoria en 2022 y 52.a victoria de su carrera en la Indy Car: "Durante la mayor parte del año hemos tenido dificultades con el subviraje, pero sin duda ese no fue el caso hoy. Estudiamos nuestros resultados en las diferentes pistas a lo largo de este año y realizamos algunos ajustes. Fue un camino duro, pero terminamos nuestra racha [no ganadora] aquí. Tener nuevamente el Honda #9 PNC Bank en el círculo de ganadores, bueno, se siente muy bien. Un "gracias" enorme para Honda; lograr el consumo de combustible por milla [que necesitábamos] para hoy fue muy fácil. Me siento muy afortunado por formar parte de este grupo [Chip Ganassi Racing]; con suerte, ahora estamos de vuelta en la búsqueda del título".

Colton Herta (#26 Andretti Autosport Honda), clasificó en la primera posición de salida y terminó segundo: "Felix [Rosenqvist] fue realmente rápido, por lo que me alegra haber podido mantenerlo atrás. Al final tuvimos un poco de dificultades con el desgaste de los neumáticos pero, aparte de eso, nuestro auto estuvo asombroso. Obviamente, felicitaciones para Scott [Dixon] por la victoria, pero quedo contento con una primera posición y un segundo lugar. Es un final con podio y eso es lo que necesitamos en adelante: resultados más consistentes, y nos vamos a ver mucho mejor en el campeonato".

Graham Rahal (#15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda), terminó cuarto: "Para nosotros, un cuarto lugar se siente como una victoria; nada se nos regaló hoy, lo ganamos. Incluso con neumáticos viejos, fuimos uno de los autos más rápidos en la pista. Los chicos hicieron un trabajo increíble con nuestras paradas de boxes hoy, así que se felicitaciones para ellos. Desde el punto de vista del equipo, mantenernos positivos este año ha sido difícil. Pero este es un buen impulso de arranque para nuestro año, con las carreras de Hy-Vee [patrocinadas] que inician la próxima semana [en el Iowa Speedway] y será un gran fin de semana para nosotros. Espero que logremos un gran resultado allí. Para Honda, otro día fuerte también".

Wayne Gross (gerente de Soporte en la Pista de Honda Performance Development) acerca de la Honda Indy Toronto de hoy: "Siempre es genial ganar, pero hoy lo es aún más aquí con el regreso de la Honda Indy Toronto, el evento local de nuestros socios de Honda Canada. El reconocimiento pleno a todos los miembros de HPD por mantener su enfoque en la que en ocasiones ha sido una temporada difícil para nosotros, y felicitaciones a Scott Dixon y a todos en Chip Ganassi Racing por un impresionante resultado a nviel de equipo hoy, incluido el hito de la victoria de Scott y los seis primeros resultados para mantener a Marcus [Ericsson] en la cima persiguiendo los puntos del campeonato y tanto Scott como Alex [Palou] en la densa lucha por el título".

Datos rápidos

Con la victoria de hoy, su cuarta en el Honda Indy Toronto, Scott Dixon se convierte en el piloto de Honda más exitoso en el circuito callejero de Exhibition Place. Esta victoria es la 52. o en la carrera de Dixon, y lo empata con Mario Andretti en la lista de todos los tiempos de la Indy Car . El seis veces campeón ha ganado al menos una carrera en cada una de 20 temporadas, incluidos los últimos 18 años consecutivos.

se convierte en el piloto de Honda más exitoso en el circuito callejero de Exhibition Place. Esta victoria es la 52. en la carrera de Dixon, y lo empata con en la lista de todos los tiempos de la . El seis veces campeón ha ganado al menos una carrera en cada una de 20 temporadas, incluidos los últimos 18 años consecutivos. Los pilotos y equipos impulsados por Honda tienen una historia de éxito en Toronto con 11 victorias en las competencias de las Series CART e Indy Car . Entre los ganadores de Honda en Toronto se encuentran Dixon (4); Dario Franchitti (3); Michael Andretti , Adrián Fernández, Will Power y Alex Zanardi (1 cada uno).

con 11 victorias en las competencias de las Series CART e . Entre los ganadores de Honda en se encuentran Dixon (4); (3); , Adrián Fernández, y (1 cada uno). Honda ha sido el patrocinador oficial del evento de Toronto desde que regresó al programa de la Serie Indy Car en 2009. El patrocinio se administra a través de Honda Canada, Inc., subsidiaria canadiense de Honda Motor Company.

desde que regresó al programa de la Serie Indy Car en 2009. El patrocinio se administra a través de Honda Canada, Inc., subsidiaria canadiense de Honda Motor Company. Con sede corporativa en el suburbio de Markham en Toronto , Honda Canada se constituyó en 1969. La primera planta de fabricación de la compañía se abrió en Alliston, Ontario , en 1986. Una segunda planta de fabricación en Alliston comenzó a funcionar en 1998 y en 2008 se inauguró una planta de montaje de motores.

A continuación

La serie NTT INDYCAR 2022 regresa a los Estados Unidos para el segundo de cuatro fines de semana de carreras consecutivos y el único fin de semana doble del año, en el Iowa Speedway. El HY-VEEDeals.com 250 tendrá lugar el sábado 23 de julio y el HY-VEE Salute to Famers 300 el domingo 24 de julio.

Puede encontrar el contenido de las redes sociales de Honda Racing y enlaces a los videos de Toronto en Instagram (www.instagram.com/hondaracing_hpd), Twitter (twitter.com/HondaRacing_HPD) y Facebook (www.facebook.com/HondaRacingHPD). Encuentre contenidos adicionales y videos en formato largo en el canal de Honda Racing/HPD en YouTube (https://www.youtube.com/HondaRacingHPDTV).

