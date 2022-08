Dizal présente une mise à jour clinique pour le Sunvozertinib (DZD9008) chez les patients atteints de CPNPC traités au platine et présentant des mutations de l'Exon20ins du EGFR lors du CMTC 2022

SHANGHAI, 6 août 2022 /PRNewswire/ -- Dizal pharmaceutical a présenté des mises à jour cliniques positives soulignant le potentiel thérapeutique du sunvozertinib dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avec mutation de l'insertion de l'exon 20 du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR Exon20ins) lors de la 2022 World Conference on Lung Cancer (WCLC).

Le cancer du poumon est le deuxième cancer le plus fréquent et la principale cause de décès par cancer dans le monde.1 Le CBNPC représente environ 85 % de tous les cancers du poumon. Les patients atteints de CPNPC présentant une mutation de l'insertion de l'exon 20 de l'EGFR manquent d'options thérapeutiques efficaces.

Le sunvozertinib, qui a reçu la désignation Breakthrough Therapy Designation de la FDA américaine et de l'ANSM chinoise, est un inhibiteur des insertions de l'exon 20 de l'EGFR puissant, oral et de conception rationnelle, avec une sélectivité pour l'EGFR de type sauvage. Il est actuellement évalué dans le cadre du développement tardif de plusieurs études pivots mondiales en tant que traitement de 2e ligne ou plus, après une chimiothérapie à base de platine et traitement de 1re ligne pour les patients naïfs de traitement.

Les résultats actualisés de ces études ont été présentés lors de la WCLC 2022. Au 30 avril 2022, chez les patients traités au platine (n=119), la meilleure évaluation de l'ORR (à la RP2D de 300 mg QD) selon les directives RECIST (version 1.1) était de 52,4 %. Chez les patients présentant des métastases cérébrales de base, le meilleur ORR à 300 mg QD a atteint 44 %. Le profil de sécurité du sunvozertinib était adapté à un traitement à long terme. Les TEAE (effets indésirables liés au traitement) les plus fréquents étaient la diarrhée et les éruptions cutanées, dont la majorité étaient de niveau 1/2 et cliniquement gérables.

« Nous sommes ravis de partager ces résultats actualisés avec les cliniciens, chercheurs et scientifiques pairs du WCLC », a déclaré le Dr Xiaolin Zhang, PDG de Dizal. « Grâce à son efficacité antitumorale supérieure et à son innocuité favorable, nous sommes convaincus que le sunvozertinib a le potentiel de devenir une option de traitement de premier ordre pour les patients atteints de CBNPC porteurs de la mutation des insertions de l'exon 20 de l'EGFR dont les besoins médicaux non satisfaits persistent. »

À propos de Dizal

Dizal est une société biopharmaceutique en phase clinique, qui se consacre à la découverte et au développement de produits thérapeutiques différenciés pour le traitement du cancer et des maladies immunologiques. Profondément ancrée dans la science translationnelle et la conception moléculaire, elle a établi un portefeuille compétitif au niveau international de cinq actifs au stade clinique, dont deux actifs de premier plan dans des études pivots mondiales.

À propos de WCLC

La conférence mondiale sur le cancer du poumon est la plus grande conférence multidisciplinaire en oncologie consacrée au cancer du poumon et à d'autres tumeurs malignes thoraciques. La réunion annuelle de 2022 se tiendra à Vienne, en Autriche, en ligne et hors ligne, du 6 au 9 août, sous l'égide de l'Association internationale pour l'étude du cancer du poumon (IASLC). Fondée en 1974, l'IASLC est une organisation mondiale dans le domaine du cancer du poumon. Il se consacre à la recherche sur l'étiologie, l'épidémiologie, la prévention, le diagnostic et le traitement du cancer du poumon et d'autres tumeurs malignes thoraciques, en fournissant les idées novatrices et les résultats de recherche scientifique les plus pointus pour éliminer la menace que représente le cancer du poumon et d'autres tumeurs malignes thoraciques pour la santé humaine.

