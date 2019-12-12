DKNY LAUNCHES EXCLUSIVE BIG APPLE HOODIE IN PARTNERSHIP WITH GLOBAL SUPERSTAR HALSEY TO BENEFIT HOMELESS YOUTH IN AMERICA
Dec 12, 2019, 09:03 ET
NEW YORK, Dec. 12, 2019 /PRNewswire/ -- IN PARTNERSHIP WITH DKNY, GLOBAL ARTIST AND POWERHOUSE SINGER SONGWRITER HALSEY HAS CREATED AN EXCLUSIVE, LIMITED-EDITION SWEATSHIRT TO BENEFIT A VERY WORTHY CAUSE.
THE APPLE, REPRESENTATIVE OF DKNY'S HOMETOWN OF NEW YORK CITY, WAS PAINTED BY HALSEY ON SET FOR THE BRAND'S 2019 CAMPAIGN. DKNY IS PROUD TO INTRODUCE: THE HALSEY HOODIE.
AS HALSEY IS ACUTELY TUNED TO THE HARD ROADS FACED BY HOMELESS YOUTH IN AMERICA, ALL PROCEEDS OF THIS SWEATSHIRT WILL BENEFIT A GROUP HALSEY BELIEVES IN – MY FRIEND'S PLACE – WHICH FOR 31+ YEARS HAS BEEN ASSISTING AND INSPIRING HOMELESS YOUTH TO BUILD SELF-SUFFICIENT LIVES. DKNY AND HALSEY ENCOURAGE EVERYONE TO GRAB THIS HOODIE AND DO GOOD THIS HOLIDAY SEASON.
FOR MORE INFORMATION, CHECK OUT MYFRIENDSPLACE.ORG.
THE LIMITED-EDITION HOODIE RETAILS FOR $79. SHOP NOW AT DKNY.COM.
SOURCE DKNY
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