DMEGC, des systèmes innovants de gestion de l'énergie pour les habitations modernes

DONGYANG, Chine, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- Hengdian Group DMEGC Magnetics Co, Ltd, l'un des dix principaux fournisseurs de solutions photovoltaïques à l'échelle mondiale, a le plaisir d'annoncer le lancement de son dernier produit innovant, le Balcony Energy Storage System comprenant la batterie domestique M01 avec un système de gestion de l'énergie intégré et un micro-onduleur de 800W. La conception compacte et la durabilité en font un outil parfait pour l'intégration avec le système d'énergie solaire de balcon et pour bénéficier d'économies d'énergie. La batterie domestique M01 est spécialement conçue pour une installation rapide et facile. La solution peut être mise en place en quelques étapes simples, ce qui réduit les coûts d'installation. La batterie domestique M01 de 1,536 kWh peut être facilement montée avec un support mural professionnel, connecté à deux panneaux solaires et à un micro-onduleur de 800 W et l'utilisateur découvrira immédiatement les avantages du système de batterie domestique M01. Équipée d'un moniteur WIFI, la batterie domestique M01 offre un moyen pratique de gérer le système via une application dédiée (IOS & Android) et le WIFI, offrant un accès facile au suivi de la consommation d'énergie, de la production, de l'état de la batterie et des mises à jour logicielles, le tout à partir de l'appareil mobile.

DMEGC - Innovative Energy Management Systems for Modern Homes

Caractéristiques principales du produit :

Intégration et conception optimales :

La batterie M01 Home Battery est conçue pour s'intégrer parfaitement aux environnements domestiques ou professionnels existants, tout en offrant une esthétique élégante.

Commodité de la télécommande :

Grâce au moniteur WIFI intégré et à l'application dédiée, les utilisateurs peuvent surveiller et gérer le système, n'importe où.

Suivi continu :

La technologie MPPT (Maximum Power Point Tracking) maximise la capture d'énergie des panneaux solaires en suivant et en ajustant en permanence le point de puissance optimal.

Installation facile :

Les produits sont conçus pour un montage mural facile, ce qui permet d'économiser un espace précieux et de garantir une installation propre et organisée.

Protection totale et durabilité :

Avec un indice de protection IP65 et un chauffage automatique pour des températures jusqu'à -20°C, les produits offrent une fiabilité et une sécurité exceptionnelles dans n'importe quel environnement.

Longévité - Cellules LiFePO4 :

Les systèmes de gestion de l'énergie assurent plus de 6 000 cycles à 25°C, garantissant une alimentation électrique fiable et à long terme.

Principaux paramètres techniques (veuillez consulter la fiche technique pour plus de détails) : Paramètres de la batterie

Type de batterie : Technologie du phosphate de fer lithié (LiFePO4) Tension nominale : 51,2V Énergie totale : 1,536kWh Tension de fonctionnement : 48-57,6V Plage de tension d'entrée DC : 10-90V Tension MPPT : 20-90V Courant d'entrée (PV-BAT) : ≤20A/50W-1000W Courant de sortie/puissance [convertisseur BAT] : ≤20A/0W-1000W Durée du cycle : 6 000 cycles à 25°C Profondeur de la décharge : 90 % Température de fonctionnement : De -20°C à 55°C Protection : IP65 et gel extincteur à l'intérieur Humidité : 5 % à 95 % (sans condensation) Altitude : <2000m Certification et normes de sécurité : TUV/CE/IEC/UN38.3

Paramètres de l'onduleur

Décharge de la sortie d'alimentation c.a. : 800W Courant de sortie c.a. : 4A Max, 230V Puissance nominale c.a. : 220/230/240V, 50/60Hz Plage de température ambiante de fonctionnement : -40 ~ +65 ℃ Conformité : VDE-AR-N 4105 : 2018, VFR2018,IEC/EN 62109-1/-2

À propos de Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd.

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. est un fournisseur de premier plan d'aimants durs et souples, de batteries/piles au lithium, de produits électroniques pour l'industrie mobile et les appareils électroniques, de produits photovoltaïques et de solutions intelligentes de gestion de l'énergie. Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd se consacre à la fourniture d'une qualité de pointe aux clients industriels et de produits visant à optimiser la consommation d'énergie et les solutions énergétiques durables pour les particuliers et les clients industriels. En mettant l'accent sur l'innovation et la qualité, Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. a établi des normes dans l'industrie depuis 1980. Pour plus d'informations sur les solutions de stockage d'énergie durable, veuillez consulter notre site : https://www.dmegc-ess.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2518986/DMEGC___Innovative_Energy_Management_Systems_for_Modern_Homes.jpg