DMEGC Solar präsentiert auf der Intersolar Europe 2026 Innovationen aus den Bereichen Photovoltaik und Energiespeicherung

JINHUA, China, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar, ein weltweit führender Tier-1-Solarhersteller, hat seine Teilnahme an der Intersolar Europe 2026 erfolgreich abgeschlossen. Dort präsentierte das Unternehmen seine neuesten INFINITY RT 3.0-PV-Module sowie seine fortschrittlichen Energiespeicherlösungen und festigte damit seine Rolle als umfassender Anbieter von intelligenten Energietechnologien.

DMEGC Solar Showcases PV and Energy Storage Innovations at Intersolar Europe 2026

Die Messe fand vom 23. bis 25. Juni auf dem Messegelände München im Rahmen der „The smarter E Europe" statt und unterstrich erneut ihre globale Bedeutung. Sie brachte Teilnehmer aus über 160 Ländern und mehr als 2.800 Aussteller zusammen und spiegelte damit die starke Dynamik der Solar- und integrierten Energiemärkte weltweit wider.

Großes Interesse und reger Andrang am DMEGC-Stand

Während der dreitägigen Messe zog der Stand von DMEGC Solar ein vielfältiges Publikum aus Installateuren, EPC-Unternehmen, Händlern und Fachleuten der Branche an. Der Stand entwickelte sich zu einem zentralen Treffpunkt für intensive Fachgespräche, Produktvorführungen und den Austausch über Partnerschaften.

Die Besucher zeigten großes Interesse sowohl an den hocheffizienten PV-Modulen von DMEGC als auch an den integrierten Energiespeicherlösungen des Unternehmens, was die wachsende Nachfrage des Marktes nach kompletten Angeboten auf Systemebene unterstreicht.

INFINITY RT 3.0: Leistung von Photovoltaikanlagen der nächsten Generation

Im Mittelpunkt der Ausstellung stand die der INFINITY RT 3.0-Serie, die die neuesten Fortschritte von DMEGC Solar in Bezug auf Modulwirkungsgrad, Zuverlässigkeit und Design verkörpert.

Die wichtigsten Highlights umfassen:

Dienstprogramme :

G12RT-B66 erreicht eine Serienleistung von 650 W , ermöglicht durch fortschrittliche Hochdichte-Verpackungstechnologie

: G12RT-B66 erreicht eine Serienleistung von , ermöglicht durch fortschrittliche Hochdichte-Verpackungstechnologie Wohnimmobiliensegment :

Komplett schwarzes G12RT-G48HBB (bis zu 485 W ) mit ABT-Technologie sowie ein in der Extreme-Version mit HW5-Hagelschutz

: Komplett schwarzes G12RT-G48HBB (bis zu ) mit ABT-Technologie sowie ein mit HW5-Hagelschutz C&I-Lösungen :

G12RT-B54HBT mit einer Leistung von bis zu 530 W für eine verbesserte Leistung gewerblicher Systeme

: G12RT-B54HBT mit einer Leistung von bis zu für eine verbesserte Leistung gewerblicher Systeme Innovations im Bereich Agri-PV:

G12RT-B44HST mit einer Lichtdurchlässigkeit von 33 % – für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stromerzeugung und landwirtschaftlichen Anforderungen

Diese Produkte unterstreichen das kontinuierliche Engagement von DMEGC Solar für – höhere Leistung, Langlebigkeit und anwendungsspezifisches Design.

Expansion in den Bereich Smart Energy: ESS-Lösungen im Überblick

Neben seinem PV-Portfolio stellte DMEGC auch sein Energiespeichersystem (ESS) sowie seine -Lösungen vor und unterstrich damit die Entwicklung des Unternehmens hin zu integrierten Energiesystemen.

Da Energiespeicher in modernen Solarprojekten eine immer zentralere Rolle spielen, decken die ESS-Lösungen von DMEGC vielfältige Energiebedürfnisse ab – von standardmäßigen netzgebundenen Haushalten bis hin zu abgelegenen Standorten, der Elektrifizierung ländlicher Gebiete und netzunabhängigen Gebäuden.

Das kombinierte PV- und ESS-Portfolio von DMEGC Solar spiegelt diesen Trend wider und ermöglicht es den Kunden, über einzelne Komponenten hinauszugehen und auf vollständig integrierte, zukunftsfähige Energiesysteme umzusteigen.

Blick in die Zukunft

„Die Intersolar Europe ist nach wie vor eine wichtige Plattform, um mit Partnern in Kontakt zu treten und Innovationen zu präsentieren", sagte ein Sprecher von DMEGC Solar. „Durch die Kombination modernster PV-Technologie mit flexiblen Energiespeicherlösungen unterstützen wir weltweit den Übergang zu intelligenteren und nachhaltigeren Energiesystemen."

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