DMEGC Solar a été classée parmi les entreprises de technologies propres de niveau 1 pour 2026 par S&P Global

JINHUA, Chine, 10 juillet 2026 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar, l'un des 10 premiers fabricants mondiaux de produits solaires, figure dans la liste annuelle 2026 des entreprises de technologies propres de niveau 1 établie par S&P Global Energy. Il s'agit d'un groupe restreint de fournisseurs spécialisés dans les modules solaires photovoltaïques, onduleurs photovoltaïques, systèmes de stockage d'énergie, cellules de batteries de stockage d'énergie et éoliennes, sur la base d'une méthodologie rigoureuse et bien définie reposant sur six critères.

Pour établir son classement, S&P Global Energy s'appuie sur ses compétences interfonctionnelles uniques afin de proposer un éventail inégalé de critères couvrant notamment la présence sur le marché et le volume cumulé des livraisons d'équipements ; la part de marché annuelle ; la taille de l'entreprise ; la diversification mondiale de la production ; les performances financières mesurées à l'aide d'indicateurs clés ; les facteurs de développement durable, et bien d'autres encore. Le groupe d'entreprises pris en compte pour l'évaluation est sélectionné parmi les 30 premières entreprises de chacune des cinq catégories technologiques, en fonction des volumes de livraisons ou d'installations les plus élevés au niveau mondial au cours de l'année précédente.

La certification « Tier 1 » a pour objectif d'aider les fournisseurs du secteur des technologies propres à se démarquer sur un marché très concurrentiel, tout en permettant aux promoteurs et aux investisseurs d'identifier plus facilement les entreprises qui ont fait leurs preuves et disposent de bases solides pour assurer leur réussite à long terme.

L'intégration de DMEGC Solar dans la liste « Tier 1 » de 2026 renforce sa position parmi les très rares fabricants de modules classés simultanément dans la catégorie « Tier 1 » par BNEF, S&P et SMM. L'entreprise exploite six sites de production répartis entre la Chine et l'Indonésie, avec une production annuelle atteignant 23 GW de cellules et 21 GW de modules, et des livraisons cumulées à l'échelle mondiale dépassant les 80 GW.

Le classement « S&P Global Energy Tier 1 Cleantech Companies » est le premier classement des fournisseurs du secteur des technologies propres à intégrer le développement durable comme critère clé. DMEGC Solar a démontré son engagement en faveur du développement durable en conservant sa médaille d'or EcoVadis, ce qui la place parmi les 3 % des meilleures entreprises évaluées à l'échelle mondiale. L'entreprise a également obtenu la certification ISO 14068 pour la neutralité carbone au niveau organisationnel et exploite des usines à zéro émission de carbone.

Le statut « Tier 1 » de DMEGC Solar repose sur sa solide santé financière et ses bons résultats sur le marché. L'entreprise affiche un score Altman-Z solide et un ratio d'endettement par rapport à l'actif qui reste faible, ce qui rassure les clients quant au respect des garanties tout au long du cycle de vie des produits, qui s'étend sur 25 à 30 ans. Le cabinet de recherche énergétique Wood Mackenzie a classé DMEGC Solar à la cinquième place dans son classement mondial des fabricants de modules solaires pour 2025.