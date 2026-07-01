DMEGC Solar présente ses innovations en matière de photovoltaïque et de stockage d'énergie au salon Intersolar Europe 2026

JINHUA, Chine, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar, fabricant mondial de premier plan dans le secteur solaire, a conclu avec succès sa participation au salon Intersolar Europe 2026 organisé par l' , où il a présenté ses derniers modules photovoltaïques INFINITY RT 3.0 ainsi que ses solutions avancées de stockage d'énergie , renforçant ainsi son rôle de fournisseur complet de technologies énergétiques intelligentes.

DMEGC Solar Showcases PV and Energy Storage Innovations at Intersolar Europe 2026

Organisé du 23 au 25 juin au parc des expositions de Munich (Messe München) dans le cadre de l' The smarter E Europe, le salon a une nouvelle fois démontré son importance mondiale en réunissant des participants issus de plus de 160 pays et plus de 2 800 exposants, reflétant ainsi la forte dynamique des marchés de l'énergie solaire et de l'énergie intégrée à l'échelle mondiale.

Un vif intérêt et une forte participation sur le stand du DMEGC

Au cours de ces trois jours de salon, le stand de DMEGC Solar a attiré un public varié composé d'installateurs, d'entreprises EPC, de distributeurs et de professionnels du secteur. Le stand est devenu le lieu privilégié pour des discussions techniques approfondies, des démonstrations de produits et des échanges en vue de partenariats.

Les visiteurs ont manifesté un vif intérêt tant pour les modules photovoltaïques à haut rendement de DMEGC que pour ses solutions intégrées de stockage d'énergie, ce qui souligne la demande croissante du marché pour des offres complètes et au niveau du système.

INFINITY RT 3.0 : Performances photovoltaïques de nouvelle génération

Au cœur de l'exposition figurait la série INFINITY RT 3.0 d' , qui incarne les dernières avancées de DMEGC Solar en matière de rendement, de fiabilité et de conception des modules.

Principales nouveautés :

Applications utilitaires :

Le G12RT-B66 atteint une puissance de sortie en production de série de 650 W , grâce à une technologie avancée d'encapsulation à haute densité

: Le G12RT-B66 atteint une puissance de sortie en production de série de , grâce à une technologie avancée d'encapsulation à haute densité Segment résidentiel :

G12RT-G48HBB entièrement noir (jusqu'à 485 W ) doté de la technologie ABT, ainsi qu'un modèle Extreme avec protection contre la grêle HW5

: G12RT-G48HBB entièrement noir (jusqu'à ) doté de la technologie ABT, ainsi qu'un modèle avec protection contre la grêle HW5 Solutions C&I :

Le G12RT-B54HBT, offrant jusqu'à 530 W , pour des performances accrues des systèmes commerciaux

: Le G12RT-B54HBT, offrant jusqu'à , pour des performances accrues des systèmes commerciaux s sur l'innovation en matière d'agro-photovoltaïque :

Le modèle G12RT-B44HST, disponible sur , offre une transmission lumineuse de 33 %, permettant de concilier production d'électricité et besoins agricoles.

Ces produits témoignent de l'engagement constant de DMEGC Solar en faveur de l't d'un rendement accru, d'une durabilité renforcée et d'une conception adaptée à chaque application.

Se lancer dans le secteur de l'énergie intelligente : Présentation des solutions ESS

Parallèlement à son portefeuille de produits photovoltaïques, DMEGC a également présenté son système de stockage d'énergie (ESS) , soulignant ainsi l'évolution de l'entreprise vers des systèmes énergétiques intégrés.

Alors que le stockage d'énergie occupe une place de plus en plus centrale dans les projets solaires modernes, les solutions ESS de DMEGC répondent à des besoins énergétiques variés, allant des habitations classiques raccordées au réseau aux sites isolés , en passant par l'électrification rurale et les bâtiments hors réseau.

Le portefeuille combiné de solutions photovoltaïques et de systèmes de stockage d'énergie (ESS) de DMEGC Solar s'inscrit dans cette tendance, permettant aux clients de dépasser le stade des composants individuels pour s'orienter vers des systèmes énergétiques entièrement intégrés et parés pour l'avenir.

Perspectives

« Intersolar Europe reste une plateforme essentielle pour nouer des liens avec nos partenaires et mettre en avant nos innovations », a déclaré un porte-parole de DMEGC Solar. « En associant une technologie photovoltaïque de pointe à des solutions flexibles de stockage d'énergie, nous contribuons à la transition vers des systèmes énergétiques plus intelligents et plus durables à l'échelle mondiale. »

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