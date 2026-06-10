DMEGC Solar presentará sus módulos fotovoltaicos de última generación en Intersolar Europe 2026

JINHUA, China, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar, fabricante mundial de paneles solares de primer nivel, ha dado a conocer su participación en la edición de este año de Intersolar Europe, donde presentará su próxima generación de módulos: INFINITY RT 3.0.

La evolución de la serie INFINITY RT se refleja claramente en su mayor potencia y eficiencia. El módulo G12RT-B66 alcanzó a principios de este año una potencia de producción en masa de 650 W, lo que equivale a un aumento de al menos 15 W con respecto a los 635 W de su versión 2.0. DMEGC atribuye este progreso principalmente a la adopción de una avanzada tecnología de encapsulado de alta densidad, que incrementa significativamente la superficie activa de las celdas dentro del módulo. Esto no solo aumenta la potencia, sino que también mejora la estética del módulo al reducir los espacios entre las celdas y los marcos, ofreciendo una experiencia visual más uniforme y consistente.

Se ha aplicado la misma tecnología a los módulos INFINITY 3.0 para aplicaciones residenciales y comerciales e industriales (C&I). El módulo totalmente negro G12RT-G48HBB, mejorado con la tecnología ABT patentada de DMEGC, continúa el éxito de la compañía en el mercado residencial con una potencia máxima de 485 W. Otro módulo residencial, el G12RT-G48HBW-Extreme, ofrece una durabilidad superior con una clasificación HW5, lo que significa que puede soportar granizadas de bolas de hielo de 50 mm a 111 km/h y cargas de nieve extremas de hasta 8.100 Pa. En el ámbito C&I, la potencia del módulo G12RT-B54HBT aumenta hasta alcanzar un máximo de 530 W. Todos los módulos INFINITY RT 3.0 mantienen una elevada fiabilidad y ofrecen un rendimiento aún mejor en pruebas de estrés prolongadas en comparación con sus predecesores y productos de la competencia.

Al menos un módulo de la gama Agri-PV e Invernadero estará en exhibición. El G12RT-B44HST de 420 W destaca por su transmitancia de luz del 33%, logrando un equilibrio óptimo entre la generación de energía solar y el crecimiento de los cultivos. Otros modelos de la serie ofrecen opciones de transmitancia de luz que van del 3% al 48%. También se presenta un módulo de fácil instalación, que cuenta con un tamaño considerablemente más pequeño y es más ligero que los módulos convencionales, lo que permite una experiencia de instalación más sencilla y segura para los trabajadores y garantiza la compatibilidad con proyectos de repotenciación.

Gracias a su fuerte impulso y envíos globales acumulados que superan los 80 GW, DMEGC Solar continúa consolidando su posición como empresa innovadora y un actor responsable en la industria solar global. Recientemente, ha mantenido su posición en la lista BloombergNEF Global Tier 1 de fabricantes de módulos fotovoltaicos para el segundo trimestre de 2026.