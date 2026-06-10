DMEGC Solar présentera ses modules photovoltaïques de nouvelle génération à Intersolar Europe 2026

JINHUA, Chine, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar, fabricant mondial de premier plan dans le secteur de l'énergie solaire, a annoncé sa participation au salon Intersolar Europe de cette année, où il présentera sa nouvelle génération de modules, l'INFINITY RT 3.0, lors de cet événement.

L'évolution de la série INFINITY RT se reflète clairement dans l'augmentation de sa puissance et de son rendement. Le module d'alimentation G12RT-B66 a déjà atteint une puissance de sortie en production de série de 650 W au début de cette année, soit une augmentation d'au moins 15 W par rapport aux 635 W de sa version 2.0. DMEGC attribue ces progrès principalement à l'adoption d'une technologie avancée d'encapsulation à haute densité, qui augmente considérablement la surface active des cellules au sein du module. Cela permet non seulement d'augmenter la puissance de sortie, mais aussi d'améliorer l'esthétique du module en réduisant les espaces entre les cellules et les cadres, offrant ainsi un rendu visuel plus homogène et plus harmonieux.

Cette même technologie a été intégrée aux modules INFINITY 3.0 destinés aux applications résidentielles et commerciales et industrielles (C&I). Le module entièrement noir G12RT-G48HBB, optimisé par la technologie ABT exclusive de DMEGC, poursuit le succès de l'entreprise sur le marché résidentiel avec une puissance maximale de 485 W. Un autre module destiné au marché résidentiel, le G12RT-G48HBW-Extreme, offre une durabilité supérieure grâce à son indice de résistance HW5, ce qui signifie qu'il peut résister à des tempêtes de grêle avec des grêlons de 50 mm lancés à 111 km/h et à des charges de neige extrêmes pouvant atteindre 8 100 Pa. Du côté des applications commerciales et industrielles, la puissance de sortie du module G12RT-B54HBT atteint un maximum de 530 W. Tous les modules INFINITY RT 3.0 offrent une fiabilité élevée et affichent des performances encore meilleures lors des tests de résistance prolongés par rapport à leurs prédécesseurs et aux produits concurrents.

Au moins un module de la gamme Agri-PV et Serres sera présenté. Le modèle G12RT-B44HST de 420 W se distingue par son taux de transmission lumineuse de 33 %, offrant ainsi un équilibre optimal entre la production d'énergie solaire et la croissance des cultures. Les autres modèles de la gamme proposent des taux de transmission de la lumière allant de 3 % à 48 %. On y trouve également un module facile à installer, nettement plus petit et plus léger que les modules classiques, ce qui facilite et sécurise le travail des installateurs tout en garantissant la compatibilité avec les projets de repowering.

Fort d'une dynamique solide et avec des livraisons cumulées dépassant les 80 GW à l'échelle mondiale, DMEGC Solar continue de consolider sa position d'acteur innovant et responsable au sein de l'industrie solaire mondiale. Tout récemment, elle a conservé sa place dans le classement mondial des fabricants de modules photovoltaïques de premier rang établi par BloombergNEF pour le deuxième trimestre 2026.