DMEGC Solar présente de nouvelles innovations photovoltaïques lors de salons européens

JINHUA, Chine, 16 mars 2026 /PRNewswire/ -- Au cours des récents salons ENEX 2026 en Pologne, KEY Energy en Italie et Solar Solutions Amsterdam, DMEGC Solar a présenté sa dernière gamme de produits couvrant les applications résidentielles, commerciales et industrielles (C&I), les services publics et Agri-PV, reflétant son engagement à fournir des solutions à haut rendement, fiables et esthétiques adaptées aux demandes en constante évolution du marché européen.

Le pouvoir esthétique des toits : Le module G12RT-G48HBB Full Black

DMEGC Solar Displays New PV Innovations Across European Exhibitions

Le G12RT-G48HBB se distingue dans le segment résidentiel et des petites entreprises. Il s'agit d'un module monofacial à double vitrage de type N entièrement noir. Elle affiche une puissance maximale remarquable de 475 W et un rendement de conversion de 23,8 %, sa classe de puissance principale étant fixée à 465 W au premier trimestre 2026. Cette amélioration des performances est largement attribuée à sa technologie d'encapsulation innovante, qui utilise de l'EVA noir sur la face arrière pour créer une réflexion interne supplémentaire, augmentant ainsi les performances de +1%.

Conçu dans un souci d'esthétique et de durabilité, le module utilise la technologie Advanced Black de DMEGC pour garantir une finition noire profonde et homogène qui s'intègre parfaitement à l'architecture moderne. Sa construction robuste en double verre de 2x2 mm offre une résistance mécanique exceptionnelle, supportant des charges frontales allant jusqu'à 5400 Pa et des charges arrière de 2400 Pa, ce qui la rend idéale pour les régions exposées à la neige et au vent.

Solution utilitaire de haute puissance : Le module INFINITY RT 3.0 650W

Pour les projets à grande échelle, DMEGC Solar a présenté l'INFINITY RT 3.0 (G12RT-B66HSW), un module de grande puissance atteignant une puissance de 650 W et un rendement de 24,1 % dans le cadre d'une production de masse. Construit sur la plateforme de type N avec une technologie d'encapsulation à haute densité, il offre des avantages significatifs par rapport aux technologies concurrentes.

Le module se targue d'un facteur bifacial élevé, atteignant une bifacialité de 5 % supérieure à celle des modules conventionnels de type N et de 10 % supérieure à celle des modules BC. Ses performances supérieures en matière de faible luminosité contribuent à une augmentation de 0,74 % du rendement énergétique, ce qui se traduit par une production d'énergie par kilowatt supérieure de 1,71 % par rapport aux produits BC. Cela se traduit par un coût de l'électricité nivelé par le bas (LCOE) plus faible, de l'ordre de 0,6 à 1 %, par rapport aux modules BC de même taille. Une structure adhésive ultra-scellée renforce sa résistance dans les environnements à haute température et à forte humidité, assurant une garantie de 30 ans sur les performances électriques.

Innovation conviviale pour l'installateur : Le compact M10T-B32HBT

Pour répondre aux défis posés par les installations résidentielles complexes, DMEGC Solar a également présenté le M10T-B32HBT, un module compact à double vitrage spécialement conçu pour une manipulation aisée. Avec des dimensions de 1542 x 766 x 30 mm et un poids réduit de seulement 15,3 kg, il réduit considérablement les contraintes physiques pour les installateurs par rapport aux modules conventionnels de 22 à 25 kg.

Malgré sa taille réduite, le module ne fait aucun compromis sur les performances ou la durabilité. Il permet d'optimiser l'utilisation de l'espace sur les toits, augmentant la couverture des toits photovoltaïques jusqu'à +2 kW par rapport aux modules à 54 cellules habituels.

Polyvalence et certification : La série des serres

DMEGC Solar a également mis en avant ses modules de la série Greenhouse, qui comprennent actuellement neuf spécifications différentes. Ces modules couvrent différentes tailles et niveaux de transparence, ce qui les rend adaptés à diverses applications Agri-PV telles que les serres de fleurs, les vignobles et les pâturages, ainsi que les abris de voiture, les pergolas et d'autres installations avec des besoins en hauteur.

Renforçant son leadership dans ce créneau, DMEGC Solar a reçu la prestigieuse certification DIBt pour les applications aériennes, qui confirme la conformité aux normes de sécurité et de qualité les plus élevées pour une utilisation liée à la construction, soulignant la réactivité de DMEGC Solar aux besoins de l'industrie, fournissant des solutions avant-gardistes et certifiées pour le marché en croissance de la région DACH, du BENELUX et de la France.

Avec 46 ans d'expérience dans le secteur et des livraisons mondiales cumulées dépassant les 60 GW, DMEGC Solar continue de consolider sa position d'innovateur et d'acteur responsable dans l'industrie solaire mondiale. Dans la liste BloombergNEF Global Tier 1 PV Module Manufacturers List for Q1 2026, DMEGC Solar a obtenu sa place pour la huitième année consécutive, réaffirmant l'influence de sa marque à l'échelle mondiale et ses capacités de financement de projets.

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