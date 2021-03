DNA SCRIPT collabore à un projet mené par GE Research pour développer des vaccins et des thérapies à la demande en réponse aux menaces biologiques dans le cadre du programme DARPA NOW

DNA Script recevra jusqu'à 9,35 millions de dollars pour apporter au projet les bénéfices de sa technologie de synthèse enzymatique d'ADN (EDS).

Il s'agit du second projet (1) auquel DNA Script participe afin de développer des plateformes capables de réagir rapidement à des menaces biologiques émergentes.

PARIS, 3 mars 2021 /PRNewswire/ -- DNA Script a annoncé aujourd'hui que la société a été sélectionnée par GE Research pour prendre part à une collaboration de recherche visant à développer une plateforme mobile pour la fabrication rapide, à la demande, de vaccins et thérapies à base d'acides nucléiques. Ce projet de 41 millions de dollars sur cinq ans a été attribué dans le cadre du programme Nucleic Acids On-Demand World-Wide (NOW) de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Dans le cadre du contrat qui a été signé, DNA Script recevra jusqu'à 9,35 millions de dollars.

Cette collaboration, qui vise à créer une plateforme capable de produire en moins de trois jours des milliers de doses de vaccins prêts à l'emploi sur les sites où le besoin s'en fait sentir, utilisera la technologie de synthèse enzymatique d'ADN (EDS) de DNA Script. Celle-ci sera utilisée pour synthétiser très rapidement des acides nucléiques de haute qualité, qui entrent dans le processus d'amplification développé et industrialisé par GE. Les méthodes traditionnelles de synthèse chimique d'acides nucléiques reposent sur la manipulation de produits chimiques dangereux dans un environnement contrôlé non adapté à une production sur le terrain. Au contraire, SYNTAX™, l'imprimante à ADN développée par DNA Script qui met en œuvre la technologie EDS, permet de synthétiser des acides nucléiques de haute qualité dans un instrument de laboratoire compact, sans recours à des solvants toxiques ni à des conditions de manipulation spécifiques.

Le programme NOW de la DARPA, géré par le Dr Amy Jenkins de l'Office des Technologies Biologiques, a été créé afin de développer une plateforme de fabrication de qualité médicale, rapide et déployable. Celle-ci permettra de fabriquer des vaccins et médicaments à base d'ADN et/ou d'ARN afin de protéger les populations et les forces armées contre les attaques biologiques et les maladies infectieuses émergentes. Une telle plateforme permettra de déployer des vaccins et produits thérapeutiques - tels que ceux mis au point pour lutter contre la pandémie de COVID-19 - en quelques jours seulement, plutôt qu'en quelques semaines ou mois.

"Lorsqu'il s'agit de réagir face à une pandémie ou d'éviter l'émergence de variants plus dangereux d'une maladie infectieuse existante, il est essentiel de pouvoir fabriquer en quelques jours de petits lots de vaccins prêts à l'emploi", a déclaré Thomas Ybert, Président de DNA Script. "Nous sommes ravis de collaborer avec GE pour exploiter la rapidité, l'efficacité et la facilité d'utilisation de notre technologie EDS. Grâce à ces caractéristiques, la plateforme de production que nous créerons ensemble permettra de fabriquer et distribuer des vaccins bien plus rapidement qu'aujourd'hui. Cela sera clé dans la lutte contre les menaces biologiques."

A propos de DNA Script

DNA Script, fondée en 2014 à Paris, développe une technologie innovante de synthèse enzymatique d'ADN, appelée EDS (Enzymatic DNA Synthesis), afin d'accélérer la découverte et l'innovation en sciences de la vie. La société développe le système SYNTAX™, la première imprimante à ADN utilisable dans tous les laboratoires et mettant en œuvre cette technologie. En remettant la synthèse d'ADN au sein même des laboratoires, DNA Script transforme la recherche en sciences de la vie, donnant aux chercheurs une autonomie jusque-là inédite. www.dnascript.com

SOURCE DNA Script